Hausinvasion wird in Fulton County tödlich

Zusammenfassung: Bei einem tragischen Vorfall in Fulton County, Georgia, kam ein Mann ums Leben, nachdem er angeblich in ein Wohnhaus am Spalding Drive eingebrochen war. Als der Einbrecher unerlaubt eindrang, bedrohte er den Hausbesitzer, was zu tödlichem Ausgang führte. Die Polizei von Sandy Springs reagierte gegen 911:2 Uhr auf einen Notruf eines anderen Bewohners. Leider griff der Hausbesitzer zur Selbstverteidigung, was dazu führte, dass der Eindringling erschossen wurde. Während die Behörden den Vorfall untersuchen, müssen beide beteiligten Personen noch identifiziert werden.

