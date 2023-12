Die Suche nach einem Soldaten, der von der Talmadge-Brücke gesprungen ist, geht weiter

By

Zusammenfassung: Die Savannah Police Department sucht immer noch nach einem Soldaten der 3. Infanteriedivision, der von der Talmadge Bridge in den Savannah River gesprungen ist. Der Verwaltungsstatus des Soldaten wurde als Dienststatus, Aufenthaltsort unbekannt (DUSTWUN) aufgeführt. Die Suche wurde vorübergehend eingestellt, aber wieder aufgenommen, bisher wurden keine Entdeckungen gemacht.

Die Suche nach einem Soldaten der 3. Infanteriedivision, der von der Talmadge Bridge in den Savannah River gesprungen ist, geht weiter. Der Soldat, dessen Verwaltungsstatus als „Duty Status Whereabouts Unknown“ (DUSTWUN) eingestuft wurde, wird weiterhin vermisst. Die Bemühungen der Savannah Police Department, den Soldaten ausfindig zu machen, blieben bislang erfolglos.

Die Behörden hatten die Talmadge-Brücke in beide Richtungen gesperrt, als das Geiselnahmeteam versuchte, eine Verbindung mit dem Mann herzustellen. Leider waren ihre Bemühungen vergeblich und der Mann sprang schließlich von der Brücke, was eine Such- und Rettungsmission auslöste.

Trotz Suchbemühungen, die über Nacht durchgeführt wurden, wurden bei der Suche nach dem Soldaten keine Fortschritte erzielt. Die Polizei von Savannah hat die Suche inzwischen mit Unterstützung der Feuerwehr von Savannah wieder aufgenommen. Bisher wurden jedoch keine Entdeckungen gemacht.

Um die Suchaktion zu unterstützen, war auch die Chatham County Marine Patrol beteiligt, die den Savannah River bis Dienstag, 6 Uhr, aktiv absuchte. Fox28 wird weiterhin aktualisierte Informationen bereitstellen, sobald diese verfügbar sind.

Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, mit Selbstverletzungsgedanken zu kämpfen hat, wählen Sie bitte 988, um mit jemandem von der Suicide and Crisis Lifeline zu sprechen.