Mann wegen rücksichtslosen Fahrens und Besitzes eines gestohlenen Fahrzeugs verhaftet

Ein Mann wurde am frühen Montagmorgen festgenommen, nachdem er die Polizei bei einer Verfolgungsjagd mit hoher Geschwindigkeit in einem gestohlenen Fahrzeug angeführt hatte. Der Vorfall ereignete sich gegen 3:30 Uhr, als ein Beamter beobachtete, wie der Verdächtige an der Boardman Poland Road und Market Street über eine rote Ampel fuhr. Der Beamte versuchte, eine Verkehrskontrolle einzuleiten, doch der Verdächtige entkam dem Beamten, indem er an der Boardman Canfield Road und der Glenwood Avenue an einer weiteren roten Ampel überfuhr und weiter in Richtung Norden beschleunigte.

Während der Verfolgung erreichte das Fahrzeug des Verdächtigen eine Geschwindigkeit von etwa 90 Meilen pro Stunde, wodurch der Fahrer mehrmals die Kontrolle verlor und ins Schleudern geriet. Letztendlich endete die Verfolgungsjagd auf der Glenwood Avenue, südlich des Brainard Drive, abrupt. Die Polizei nahm sofort den Fahrer fest, bei dem es sich um Kealin Jenkins (33) handelte.

Bei weiteren Ermittlungen stellten die Beamten den Geruch von Alkohol in Jenkins‘ Atem fest und er gab zu, kürzlich Crack-Kokain geraucht zu haben. Außerdem wurde im Getränkehalter des gestohlenen Fahrzeugs ein offener Behälter mit Bier gefunden. Jenkins gab nicht nur zu, das Bier getrunken zu haben, sondern verlangte auch mehr.

Eine weitere Untersuchung des gestohlenen Fahrzeugs ergab ein zerbrochenes Fenster und eine abgeblätterte Lenksäule, was darauf hindeutet, dass es unrechtmäßig entwendet worden war. Die Behörden kontaktierten umgehend den Besitzer des Fahrzeugs, der bestätigte, dass das Auto in seiner Einfahrt in Youngstown geparkt war.

Gegen Jenkins werden nun mehrere Anklagen erhoben, darunter das Führen eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss (OVI), die Entgegennahme von gestohlenem Eigentum, der Besitz eines offenen Containers, das Fahren mit entzogenem Führerschein, rücksichtsloses Fahren und die Nichteinhaltung von Vorschriften. Die Ergebnisse des Alkoholtests zeigten, dass Jenkins eine Blutalkoholkonzentration von 174 hatte, deutlich über dem gesetzlichen Grenzwert von 08.

Während Jenkins behauptete, das gestohlene Fahrzeug von zwei nicht identifizierten Jugendlichen in Youngstown erhalten zu haben, lieferte er keine weiteren Informationen, die zur Identifizierung der Verdächtigen beitragen könnten. Jenkins erschien am Dienstag vor Gericht und eine vorläufige Anhörung ist für den 12. Dezember angesetzt.

