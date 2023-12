Mann beantragt Rauchpause und entkommt. Gewahrsam: MPD

By

Eine überraschende Flucht: Mann nutzt Wunsch nach Rauchpause aus

In einer unerwarteten Wendung der Ereignisse gelang es einem Mann, nach seiner Festnahme in Memphis der Haft zu entkommen. Courtland Bradley, 26, wurde von Polizeibeamten aus Memphis festgenommen, die auf die Meldung einer verdächtigen Partei auf der South White Station Road reagierten.

Als die Beamten den Fahrer eines älteren Buick-Modells, dessen Kennzeichen abgelaufen waren, als Bradley identifizierten, stellten sie fest, dass gegen ihn ein ausstehender Haftbefehl in Mississippi vorlag. Ohne zu zögern nahmen sie ihn in Gewahrsam, völlig ahnungslos, was auf sie zukam.

Während Bradley in Gewahrsam war, verblüffte er die Beamten, indem er sie aufforderte, einen Black & Mild zu rauchen, um seine Nerven zu beruhigen. Überraschenderweise gaben die Beamten seiner Bitte statt und erlaubten Bradley, vor dem Streifenwagen zu stehen. Während dieser kurzen Atempause machte Bradley seine kühne Flucht, indem er vor den Beamten davonlief und sich ihrer Verfolgung entzog.

Der eidesstattlichen Erklärung zufolge wurde Bradley schließlich in der Woodlark Avenue aufgespürt. Da die Behörden erkannten, dass eine ärztliche Genehmigung erforderlich war, brachten sie ihn in das St. Francis Hospital. Es bleibt unklar, wie lange Bradley auf freiem Fuß war, bevor er wieder gefangen genommen wurde, aber ihm werden nun weitere Anklagen wegen Flucht und Umgehung der Festnahme drohen.

Dieser Vorfall verdeutlicht die Unvorhersehbarkeit der Polizeiarbeit und die unerwarteten Taktiken, die Einzelpersonen anwenden können, um einer Gefangennahme zu entgehen. Obwohl es zweifellos besorgniserregend ist, dass Bradley eine einfache Bitte um eine Rauchpause nutzen konnte, um der Haft zu entkommen, dient dies als Erinnerung für die Strafverfolgungsbehörden, wachsam zu bleiben und ihre Protokolle anzupassen, um solche Fluchtmöglichkeiten zu minimieren.

