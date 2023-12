Mann nach Androhung von Massenerschießungen in Grundschule verhaftet

By

Zusammenfassung: Ein Mann wurde verhaftet, weil er damit gedroht hatte, eine Massenschießerei an der Shoal Creek Elementary School durchzuführen. Lee Lor, 38, wurde von der Polizei festgenommen, nachdem die Drohung einem Dritten gemeldet worden war. Lor wird nun wegen krimineller Drohungen angeklagt und es ist ihm verboten, Schusswaffen zu besitzen oder zu kaufen. Um die Sicherheit der Schule zu gewährleisten, wurde eine strafrechtliche Schutzanordnung erlassen. Die Behörden bitten jeden, der Informationen über den Vorfall hat, sich an die Northeastern Division oder Crime Stoppers des San Diego Police Department zu wenden.

Die Gemeinschaft schließt sich zusammen, um eine mögliche Tragödie an der örtlichen Grundschule zu verhindern

In einer lobenswerten Demonstration von Wachsamkeit und Einigkeit konnte eine mögliche Tragödie vereitelt werden, indem die Behörden erfolgreich einen Mann festnahmen, der angeblich mit einer Massenerschießung an der Shoal Creek Elementary School gedroht hatte. Nachdem die Drohung einem Dritten mitgeteilt worden war, wurden rasch Maßnahmen ergriffen, was den Einsatz von Strafverfolgungsbehörden zur Gewährleistung der Sicherheit der Schule und ihrer Schüler veranlasste.

Dem Verdächtigen, der als Lee Lor (38) identifiziert wurde, drohen nun schwerwiegende rechtliche Konsequenzen, da ihm kriminelle Drohungen vorgeworfen werden. Darüber hinaus unterliegt Lor einer Kautionsverpflichtung und es ist ihm strengstens untersagt, Schusswaffen zu besitzen oder zu kaufen. Dieses entschlossene Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden unterstreicht ihr Engagement für die öffentliche Sicherheit und sendet ein klares Signal, dass solche Bedrohungen nicht auf die leichte Schulter genommen werden.

Angesichts des Ernstes der Lage wurde eine strafrechtliche Schutzanordnung erlassen, um die Sicherheitsmaßnahmen an der Shoal Creek Elementary School zu verstärken. Ziel der Verordnung ist es, ein sicheres Umfeld für Schüler, Mitarbeiter und Eltern zu schaffen und die Vorstellung zu bekräftigen, dass die Gemeinschaft vereint für den Schutz des Wohlergehens ihrer Kinder einsteht.

Die Behörden appellieren an jeden, der möglicherweise über wichtige Informationen im Zusammenhang mit dem Vorfall verfügt, sich zu melden und bei den laufenden Ermittlungen zu kooperieren. Auf diese Weise können Einzelpersonen eine aktive Rolle dabei spielen, die Strafverfolgungsbehörden dabei zu unterstützen, sicherzustellen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird, und zu verhindern, dass weitere potenzielle Bedrohungen in unserer Gemeinschaft entstehen.

Wenn Sie Informationen zu diesem Vorfall haben, wenden Sie sich bitte an die Northeastern Division des San Diego Police Department unter 858-538-8024 oder an Crime Stoppers. Die gemeinsame Anstrengung, eine sichere und geschützte Lernumgebung für unsere Kinder aufrechtzuerhalten, liegt in der Verantwortung aller Mitglieder der Gemeinschaft. Lassen Sie uns zusammenhalten und unsere Schulen weiterhin vor potenziellem Schaden schützen.

