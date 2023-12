Make Way: Eine kreative Variante des Arcade-Rennens

In seiner zweiten Veröffentlichung bringt uns das britische Studio Ice Beam Make Way, einen Top-Down-Arcade-Racer mit einer einzigartigen Wendung. Verfügbar auf verschiedenen Plattformen, einschließlich PC, Xbox Series X | S und Nintendo Switch führt Make Way eine bahnbrechende Mechanik ein, die es Spielern ermöglicht, während des Spiels ihre eigenen Rennstrecken zu gestalten.

Vorbei sind die vorgegebenen Strecken, die man in traditionellen Rennspielen findet. Stattdessen steht den Spielern eine zufällige Auswahl an Gleisstücken zur Auswahl, darunter offene Straßenabschnitte, Kurven, Loop-de-Loops und sogar bewegliche Plattformen. Diese dynamische Streckenerstellungsmechanik sorgt dafür, dass jedes Rennen ein chaotisches und aufregendes Erlebnis ist, bei dem sich die Spieler an die sich ständig ändernde Strecke anpassen müssen.

Während Make Way eine spielerische und risikoarme Partyspiel-Ästhetik aufweist, bietet es auch ein überraschendes strategisches Element. Spieler können Gefahren wie sich bewegende Barrieren und hüpfende Reifenstapel strategisch platzieren und offensive Power-Ups nutzen, um ihre Gegner auszutricksen. Das Spiel belohnt schlaue Spieler mit der Befriedigung, ihre Rivalen auszutricksen.

Make Way ist am besten, wenn man es mit einer Gruppe von Freunden spielt, und bietet endlose Unterhaltung und skurrile Momente. Allerdings kann es beim Solospiel gelegentlich zu technischen Problemen und zum Fehlen von KI-Gegnern kommen, wenn ein Spieler das Spiel online abbricht. Dennoch trüben diese kleinen Nachteile nicht den Gesamtspaß am Spiel.

Der Streckenerstellungsprozess in Make Way ist nahtlos in das Gameplay integriert. Die Spieler wählen abwechselnd Gleisstücke aus und befestigen sie in Echtzeit, was zu einer schnellen Erweiterung des Parcours führt. Die Rennsegmente bieten ein leichtes und ansprechendes Fahrzeughandling und schaffen ein Gleichgewicht zwischen Herausforderung und Kontrolle. Zu wissen, wann man bremsen muss, und Kurven präzise zu navigieren, ist der Schlüssel zum Sieg.

Der Höhepunkt von Make Way ist die Verwandlung der Strecke in einen tückischen Hindernisparcours. Kurven mit riesigen Ventilatoren zu umgeben, um Gegner von der Strecke zu stürzen, ist ein wahres Vergnügen. Das Spiel verwendet ein Punktesystem, um den Gewinner zu ermitteln. Kontrollpunkte bieten ausgeschiedenen Spielern die Möglichkeit, wieder aufzutauchen. Freischaltbare Teile, Modi und kosmetische Fahrzeug-Skins steigern den Wiederspielwert des Spiels.

Make Way ist ein fesselndes und innovatives Rennspiel, das dem Genre Kreativität und Unvorhersehbarkeit verleiht. Wenn es alleine gespielt wird, mag es zwar einige Einschränkungen haben, aber es glänzt zweifellos als Multiplayer-Erlebnis, das Lacher und intensive Konkurrenz garantiert. Sammeln Sie also Ihre Freunde und machen Sie sich bereit, die verrücktesten Rennstrecken in Make Way zu gestalten.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Make Way: Eine kreative Variante des Arcade-Rennens