Motorrad und Lieferwagen kollidieren, Hauptstraße A16 in Ludborough gesperrt

Nach einem schweren Unfall zwischen einem Motorrad und einem Lieferwagen wurde die Hauptstraße A16 in Ludborough in beide Richtungen gesperrt. Die Kollision ereignete sich an der Inselkreuzung Main Road und Pear Tree Lane der A16. Der Vorfall wurde am Dienstag, dem 11.34. November, um 21 Uhr gemeldet, was die Behörden dazu veranlasste, Autofahrern zu raten, die Gegend zu meiden. Derzeit ist unklar, ob es durch den Zusammenstoß zu Verletzten gekommen ist. Für weitere Informationen wurde die Polizei von Lincolnshire kontaktiert.

Das Verkehrsüberwachungssystem Inrix zeigt langsamen Verkehr von der A18 Pear Tree Lane in Ludborough bis zur Church Lane in Utterby an. Pendler werden ermutigt, alternative Routen zu finden, um Verzögerungen zu vermeiden.

Häufig gestellte Fragen:

F: Was hat die Schließung verursacht?

A: Die Schließung ist auf einen schweren Unfall zwischen einem Motorrad und einem Transporter zurückzuführen.

F: Wo kam es zur Kollision?

A: Die Kollision ereignete sich an der Inselkreuzung Main Road und Pear Tree Lane der A16 in Ludborough.

F: Wurde jemand verletzt?

A: Es ist derzeit nicht bekannt, ob bei der Kollision jemand verletzt wurde.

F: Gibt es Neuigkeiten von der Polizei?

A: Die Polizei von Lincolnshire hat erklärt, dass weitere Updates veröffentlicht werden, sobald sie verfügbar sind.

Bitte beachten Sie, dass dies eine andauernde Situation ist und wir Aktualisierungen bereitstellen, sobald weitere Informationen verfügbar sind.

Quelle: Lincolnshire Live