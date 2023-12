Venezuela behauptet, Eigentum an der Essequibo-Region in Guyana zu sein, und erkundet die Rohstoffgewinnung

Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro hat eine Anweisung an staatliche Unternehmen erlassen, unverzüglich mit der Exploration und Ausbeutung von Öl-, Gas- und Bodenschätzen in der Region Essequibo in Guyana zu beginnen. Das Territorium, das größer als Griechenland ist, ist reich an wertvollen Ressourcen, die Venezuela für sich beansprucht. Maduros Ankündigung erfolgte nach einem erfolgreichen Referendum, bei dem die Mehrheit dafür stimmte, dass Venezuela die Souveränität über die Region behaupten sollte.

Maduro beabsichtigt, Betriebslizenzen für die Exploration und Ausbeutung von Ressourcen im gesamten Essequibo-Gebiet zu erteilen. Um diese Bemühungen zu unterstützen, hat er die Gründung lokaler Tochtergesellschaften venezolanischer Staatsunternehmen angeordnet, darunter des Ölgiganten PDVSA und des Bergbaukonzerns Corporación Venezolana de Guayana.

Die Einzelheiten darüber, wie die Maduro-Regierung die Gerichtsbarkeit über das Gebiet auszuüben gedenkt, das einst offiziell zu Venezuela erklärt wurde, sind noch nicht klar. Die Angelegenheit wird in der von der Regierungspartei kontrollierten Nationalversammlung erörtert, um die erforderlichen Gesetze zu verabschieden.

Zusätzlich zur Ressourcenausbeutung kündigte Maduro auch die Einrichtung einer neuen Comprehensive Defense Operational Zone (Zodi) für den umstrittenen Streifen an. Diese Zone ähnelt speziellen Militärkommandos, die in verschiedenen Regionen Venezuelas operieren.

Die Region Essequibo umfasst 61,600 Quadratmeilen und macht zwei Drittel des Territoriums Guyanas aus. Venezuela hat jedoch historische Ansprüche auf Essequibo und betrachtet es aufgrund der Grenzen während der spanischen Kolonialzeit als Teil seines eigenen Territoriums. Streitigkeiten über die Grenze gehen auf das Jahr 1899 zurück, als internationale Schiedsrichter über eine Grenze entschieden, die Guyana, damals eine britische Kolonie, akzeptierte.

Diese Ankündigung wurde von Guyana verurteilt und Venezuela beschuldigt, versucht zu haben, das Land zu annektieren. Guyana hat beim Internationalen Gerichtshof (IGH) Berufung eingelegt und beantragt eine Lösung der konkurrierenden Ansprüche. Der IGH hat Venezuela angewiesen, keine Maßnahmen zu ergreifen, die den Status quo verändern, bis eine Entscheidung getroffen wird, ein Prozess, der Jahre dauern könnte.

Die eskalierenden Spannungen zwischen Venezuela und Guyana über die Region Essequibo machen deutlich, wie wichtig es ist, Grenzstreitigkeiten mit diplomatischen Mitteln beizulegen. Die Ausbeutung der Ressourcen in der Region hat erhebliche Auswirkungen auf beide Länder, und eine friedliche Lösung ist für die Aufrechterhaltung der Stabilität in der Region von entscheidender Bedeutung.