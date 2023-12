Besitzer einer Fence-Firma aus Macomb Township bekennt sich wegen Betrugs schuldig

By

Die Inhaberin einer Zaunfirma aus Macomb Township, Laura Marie Dietz, hat keine Einwände gegen sieben Fälle von Diebstahl erhoben, bei denen zwischen 1,000 und 20,000 US-Dollar gezahlt wurden. Dietz, dem die Dietz Fence Co. gehört, wurde beschuldigt, Anzahlungen von Kunden entgegengenommen, die vertraglich vereinbarten Arbeiten jedoch nicht ausgeführt zu haben. Im Rahmen ihres Plädoyers hat sie sich bereit erklärt, acht Opfern eine Entschädigung in Höhe von etwa 35,000 US-Dollar zu zahlen.

Die Einigung sieht die sofortige Abweisung von drei der zehn Verfahren gegen Dietz vor, und die übrigen Verfahren werden abgewiesen, wenn sie die Rückerstattung vollständig bezahlen kann. Die Verurteilung von Dietz ist für den 1. Februar geplant. Sie beantragt einen Strafaufschub, der die Entlassungen ermöglichen würde, wenn sie ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommt.

Dietz war Gegenstand medialer Aufmerksamkeit, so wurde ihr Fall in den „Hall of Shame“-Segmenten von WJBK-TV (Kanal 2) vorgestellt. Diese Enthüllung trug wahrscheinlich zu den zusätzlichen Anklagen bei, die die Macomb-Staatsanwälte gegen sie erhoben.

Neben den Strafvorwürfen drohen Dietz auch Zivilklagen. Im vergangenen September reichte eine Einzelperson vor dem Bezirksgericht 2,000A eine Klage auf Zahlung von 41 US-Dollar gegen sie ein, was zu einem Versäumnisurteil in Höhe von 2,100 US-Dollar gegen Dietz führte. Discover Bank verklagte sie außerdem auf 5,000 US-Dollar und erwirkte ein Versäumnisurteil in Höhe von 5,175 US-Dollar.

Darüber hinaus wurde Dietz von Macomb Township wegen Verstoßes gegen die Bauverordnung angeklagt. Die Lösung dieses Falles steht noch aus.

Die umfangreichen rechtlichen Probleme, mit denen Dietz konfrontiert war, verdeutlichen, wie wichtig es ist, bei der Auswahl eines Auftragnehmers oder Dienstleisters gründliche Recherchen und Due-Diligence-Prüfungen durchzuführen. Es soll Verbraucher daran erinnern, bei Vertragsabschlüssen vorsichtig und wachsam zu sein, insbesondere bei großen Finanztransaktionen.