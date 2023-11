Asteroiden-Vorbeiflug enthüllt überraschendes binäres Paar

Die Lucy-Mission der NASA machte kürzlich eine unerwartete Entdeckung, als sie an ihrem ersten Asteroiden vorbeiflog. Die Raumsonde namens Lucy hatte eine enge Begegnung mit dem kleinen Asteroiden Dinkinesh, der sich im Hauptasteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter befindet. Was die Astronomen zunächst für einen einzelnen Asteroiden hielten, entpuppte sich als Doppelsternpaar bestehend aus zwei Weltraumgesteinen.

Der Hauptforscher für Lucy am Southwest Research Institute, Hal Levison, zeigte sich begeistert und erklärte, dass Dinkinesh seinem Namen alle Ehre machte, was in der amharischen Sprache Äthiopiens „wunderbar“ bedeutet. Levison betonte die Bedeutung dieser Enthüllung, da die Lucy-Mission ursprünglich für den Vorbeiflug an sieben Asteroiden geplant war, nun aber auf elf getroffen ist, darunter Dinkinesh und zwei Trojanische Monde.

Astronomen vermuteten erstmals die Anwesenheit eines Duos, als Lucys Instrumentensatz Helligkeitsveränderungen vor der Annäherung der Raumsonde feststellte. Der größere Asteroid des Paares hat schätzungsweise eine Breite von einer halben Meile (805 Meter), während der kleinere einen Durchmesser von 0.15 Meilen (220 Meter) hat.

Bei der größten Annäherung kam Lucy bis auf 265 Meilen (425 Kilometer) an die Oberfläche des Asteroiden heran. Diese Nähe ermöglichte es der Raumsonde, ihre Ausrüstung zu testen, einschließlich ihres Terminal-Tracking-Systems, das den Weltraumfelsen erfolgreich ortete und autonom verfolgte, während er mit einer Geschwindigkeit von 10,000 Meilen pro Stunde (4.5 Kilometer pro Sekunde) flog.

Einer der Projektwissenschaftler vom Goddard Space Flight Center der NASA, Keith Noll, drückte die Begeisterung über die Untersuchung dieser einzigartigen Asteroiden aus. Während das Duo einige Ähnlichkeiten mit den erdnahen Asteroiden-Doppelsternen Didymos und Dimorphos aufweist, die von der DART-Mission beobachtet wurden, gibt es interessante Unterschiede, die es zu untersuchen lohnt.

Die während des Vorbeiflugs gesammelten Daten werden auch zu unserem Verständnis kleiner Asteroiden beitragen, indem sie einen wertvollen Vergleich mit den Beobachtungen früherer NASA-Missionen liefern. Darüber hinaus bereitet diese Mission das Lucy-Team auf zukünftige Asteroidenvorbeiflüge vor, beispielsweise auf die bevorstehende Begegnung mit dem Hauptgürtelasteroiden Donaldjohanson im Jahr 2025.

Lucys Hauptziel ist es, Jupiters trojanische Asteroidenschwärme zu erkunden. Diese Schwärme werden in zwei Gruppen eingeteilt – diejenigen, die Jupiter vorausgehen, und diejenigen, die ihm folgen. Bisher beruhte unser Wissen über die Trojaner aufgrund ihrer weit entfernten Lage hauptsächlich auf künstlerischen Darstellungen und Animationen. Lucy wird jedoch hochauflösende Bilder liefern, die uns einen detaillierten Einblick in diese rätselhaften Weltraumfelsen ermöglichen.

Die Raumsonde soll im Jahr 2027 die trojanischen Asteroiden erreichen, die jeweils in Größe und Farbe unterschiedlich sein werden. Ziel der Lucy-Mission ist es, durch die Untersuchung dieser Asteroiden die Geheimnisse der Entstehung unseres Sonnensystems vor 4.5 Milliarden Jahren zu lüften und die Prozesse zu verstehen, die die Planeten zu ihren heutigen Positionen führten.

FAQ

F: Was hat die Lucy-Mission der NASA während ihres Vorbeiflugs entdeckt?

A: Die Raumsonde Lucy stellte fest, dass es sich bei dem, was ursprünglich für einen einzelnen Asteroiden gehalten wurde, tatsächlich um ein binäres Paar von Weltraumgesteinen handelt.

F: Wie groß sind die größeren und kleineren Asteroiden?

A: Der größere Asteroid ist schätzungsweise eine halbe Meile (805 Meter) breit, während der kleinere einen Durchmesser von 0.15 Meilen (220 Meter) hat.

F: Was ist der Zweck des Terminal-Tracking-Systems auf der Raumsonde Lucy?

A: Das Terminal-Tracking-System ermöglicht es dem Raumschiff, einen Weltraumfelsen zu lokalisieren und ihm autonom zu folgen, während er mit hoher Geschwindigkeit vorbeifliegt.

F: Wie wird die Lucy-Mission zu unserem Verständnis kleiner Asteroiden beitragen?

A: Die während des Vorbeiflugs gesammelten Daten werden wertvolle Erkenntnisse und Vergleiche mit den Beobachtungen kleiner Asteroiden früherer NASA-Missionen liefern.

F: Welche Bedeutung haben die trojanischen Asteroiden, die Lucy erforschen wird?

A: Lucys Erkundung der trojanischen Asteroiden wird hochauflösende Bilder liefern und die Geheimnisse der Entstehung unseres Sonnensystems lüften sowie Einblicke in die Positionierung der Planeten und den Ursprung unserer kosmischen Nachbarschaft geben.