Wir stellen die verbesserte Pixelkamera-App mit aufregenden neuen Funktionen vor

Die bekannte Pixel-Kamera-App von Google wurde modern überarbeitet und bietet Nutzern ein verbessertes Foto- und Videografieerlebnis. Das neueste Redesign verfügt über einen praktischen Schieberegler, der nahtlose Übergänge zwischen Foto- und Videomodus ermöglicht. Begleitend zu diesem Schieberegler finden Benutzer auf der linken Seite eine neue Schaltfläche für Foto-/Videoeinstellungen und, exklusiv beim Pixel 8 Pro, auf der rechten Seite eine Pro-Steuerungsschaltfläche.

Durch die Einbeziehung des Benutzerfeedbacks und die Nutzung der neuesten technologischen Fortschritte verfügt die Pixel-Kamera-App jetzt über eine äußerst intuitive Benutzeroberfläche. Egal, ob Sie wertvolle Momente mit atemberaubenden Fotos festhalten oder lebendige Videos aufnehmen, diese aktualisierte App sorgt für höchsten Komfort und Flexibilität.

Durch die Einführung der Schaltfläche „Foto-/Videoeinstellungen“ können Benutzer ihre Kameraeinstellungen ganz einfach anpassen. Mit nur einem einfachen Fingertipp können Sie verschiedene Kameraeinstellungen mühelos an Ihre individuellen Vorlieben anpassen. Von Belichtung und Weißabgleich bis hin zu Rasterlinien und Timer-Einstellungen – mit der Pixel-Kamera-App haben Sie die vollständige Kontrolle über Ihr Foto- und Videografie-Erlebnis.

Das Pixel 8 Pro geht mit der Pro Controls-Taste noch einen Schritt weiter. Diese exklusive Funktion stattet professionelle Fotografen und Videofilmer mit erweiterten Einstellungen und Steuerelementen aus und ermöglicht es ihnen, atemberaubende Momente mit unübertroffener Präzision und Kreativität einzufangen. Von manuellen Fokus- und Verschlusszeitanpassungen bis hin zu professionellen Videoformatierungsoptionen stellt das Pixel 8 Pro sicher, dass Profis über die Werkzeuge verfügen, die sie zur Verwirklichung ihrer künstlerischen Vision benötigen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Wie wechsle ich in der Pixel-Kamera-App zwischen Foto- und Videomodus?

Um zwischen Foto- und Videomodus zu wechseln, verwenden Sie einfach den Schieberegler in der neu gestalteten Benutzeroberfläche der Pixel-Kamera-App. Schieben Sie ihn in Richtung des gewünschten Modus und Ihre Kamera wechselt sofort in diesen Modus.

2. Kann ich die Kameraeinstellungen in der Pixel-Kamera-App anpassen?

Ja, die aktualisierte Pixel-Kamera-App ermöglicht die Anpassung der Kameraeinstellungen. Durch Tippen auf die Schaltfläche „Foto-/Videoeinstellungen“ können Sie auf eine Reihe von Optionen zugreifen, um Belichtung, Weißabgleich, Rasterlinien und mehr anzupassen.

3. Was sind die Pro-Steuerelemente im Pixel 8 Pro?

Die exklusive Pro Controls-Funktion des Pixel 8 Pro bietet erweiterte Einstellungen und Steuerelemente für professionelle Fotografen und Videofilmer. Es umfasst Optionen für den manuellen Fokus, die Anpassung der Verschlusszeit und die professionelle Videoformatierung.

4. Ist die neu gestaltete Pixel-Kamera-App auf allen Pixel-Geräten verfügbar?

Während die erweiterte Pixel-Kamera-App auf den meisten Pixel-Geräten verfügbar ist, ist die Pro Controls-Funktion exklusiv für das Pixel 8 Pro verfügbar. Benutzer anderer Pixel-Modelle können weiterhin die verbesserte Benutzeroberfläche und Funktionalität der aktualisierten App genießen.