Nicht beanspruchter Mega Millions-Preis in Höhe von 1 Million US-Dollar bleibt bestehen, da der Gewinner unbekannt bleibt

Nach Angaben der New Jersey Lotto-Verantwortlichen ist noch ein Mega Millions-Preis in Höhe von 1 Million US-Dollar zu gewinnen, da der Gewinner noch nicht bekannt gegeben wurde. Das Gewinnerticket wurde im Caba Grocery Store in Perth Amboy, etwas außerhalb von Newark, verkauft. Die Gewinnzahlen der Ziehung waren 17, 22, 25, 30 und 38, wobei die Megaball-Zahl 24 war. Während ein Ticketinhaber fünf Zahlen richtig getippt hatte, hat noch niemand den Preis gewonnen.

Bei der letzten Mega Millions-Ziehung am 1. Dezember gewann kein Spieler den Jackpot, wodurch dieser auf geschätzte 355 Millionen US-Dollar anstieg. Allerdings hatten drei Spieler aus Massachusetts, New York und Texas fünf richtige Zahlen. Die Kosten für das Spielen der Mega Millions betragen nur 2 US-Dollar, wobei die Preise zwischen 2 US-Dollar und dem Jackpot-Betrag liegen.

Die Chance, bei den Mega Millions einen Preis von 1 Million US-Dollar zu gewinnen, liegt bei eins zu 12.6 Millionen, während die Chance, den Jackpot zu gewinnen, bei eins zu 302.6 Millionen liegt. Interessanterweise gelten die Mega Millions als schwieriger zu gewinnen als der Powerball.

Bei der Inanspruchnahme des Gewinns haben Jackpot-Gewinner zwei Möglichkeiten: Sie erhalten ihn in Raten oder als Pauschalbetrag. Wenn sich der Gewinner für die Rentenoption entscheidet, erhält er einen Scheck und anschließend 29 jährliche Zahlungen, die jeweils fünf Prozent höher sind als die vorherige. Wer sich hingegen für den Pauschalbetrag entscheidet, unterliegt auf seine Gewinne der Bundes- und möglicherweise Landessteuer. Der Bundessteuersatz für Lotteriegewinne beträgt 24 Prozent, wobei die Steuersätze der einzelnen Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten variieren. Beispielsweise gibt es in Florida, Kalifornien und Texas keine staatlichen Steuern auf Lotteriegewinne, in New Jersey beträgt der Steuersatz jedoch acht Prozent.

Während die Suche nach dem glücklichen Mega Millions-Gewinner im Wert von 1 Million US-Dollar weitergeht, werden die Spieler aufgefordert, ihre Tickets zu überprüfen und ihre Preise vor Ablauf der Frist einzufordern.

