Berichten zufolge soll Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung in den PlayStation Plus Classics-Katalog aufgenommen werden

Der PlayStation Plus Classics-Katalog von Sony wird erneut erweitert, dieses Mal um das PSone-Spiel Star Wars: Episode I – The Phantom Menace. Diese Nachricht kommt, nachdem Gematsu eine Bewertung für das Abenteuer von 1999 in Taiwan entdeckt hat, die darauf hindeutet, dass es sowohl für die PS4 als auch für die PS5 verfügbar sein wird.

Disney hat eng mit Sony zusammengearbeitet, um eine Reihe alter Disney-Spiele in die PlayStation Plus Classics-Reihe aufzunehmen. Erst letzten Monat berichtete IGN über mehrere Titel, darunter Buzz Lightyear von Star Command, Thrillville: Off the Rails und Thrillville, die alle für die PS4 und PS5 erscheinen sollen. Und jetzt kann Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung zu dieser wachsenden Liste nostalgischer Favoriten hinzugefügt werden.

Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung wurde von LucasArts als Adaption des Films entwickelt und veröffentlicht und bietet bekannte Schauplätze und Charaktere aus Episode I. Allerdings erhielt das Spiel bei seiner Erstveröffentlichung gemischte Kritiken, wobei unsere eigene Rezension eine Bewertung erhielt von 6.2.

Was den kommenden PlayStation Plus-Spielekatalog für Dezember betrifft, hat Sony noch keine offizielle Ankündigung gemacht. Aber mit der jüngsten Reihe von Veröffentlichungen und der Hinzufügung von Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung können Fans mit weiteren spannenden Titeln rechnen.

Fans der Star Wars-Reihe und PlayStation-Besitzer werden sich sicherlich über die Aussicht freuen, dieses klassische Spielerlebnis noch einmal zu erleben. Seien Sie gespannt auf weitere Updates zum PlayStation Plus Classics-Katalog und machen Sie sich bereit für ein episches Abenteuer in einer weit, weit entfernten Galaxie. Möge die Macht mit dir sein!

