Geliebte Greenport Tavern unter neuem Besitzer

Greenports ikonische Whiskey Wind Tavern an der Front Street hat kürzlich den Besitzer gewechselt und markiert damit das Ende einer Ära und den Beginn eines neuen Kapitels für dieses beliebte Reiseziel. Jim und Chris Kuhlmann, die seit über 29 Jahren Eigentümer sind, haben sich aus Ermüdung und dem Wunsch, den Staffelstab an eine neue Generation weiterzugeben, zum Verkauf entschieden. Die neuen Besitzer wurden zwar nicht genannt, es wurde jedoch berichtet, dass sie planen, die beliebten Traditionen der Taverne beizubehalten.

Für Jim und Chris war die Leitung der Whiskey Wind Tavern eine zutiefst bedeutungsvolle Erfahrung. Sie schätzen die Beziehungen, die sie zu ihren Kunden und Mitarbeitern aufgebaut haben, und betrachten sie als Teil ihrer Großfamilie. Die Erinnerungen, die sie im Laufe der Jahre gesammelt haben, vom Heiratsantrag, der mitten in einer geschäftigen Samstagnacht gemacht wurde, bis hin zu den Streiche, die sie sich gegenseitig und ihren Nachbarn spielten, werden ein Leben lang anhalten.

Mit Blick auf die Zukunft haben die Kuhlmanns ihre Pläne für die Zukunft mitgeteilt. Jim wird sich weiterhin mit seinen Projekten und Nebenjobs beschäftigen, während Chris bis zu seiner Pensionierung weiterhin als Krankenschwester in einem örtlichen Krankenhaus arbeiten wird. Sie haben auch ein paar Bucket-List-Reisen geplant.

Als sich die Nachricht vom Besitzerwechsel verbreitete, nutzten die Gäste die sozialen Medien, um ihre Dankbarkeit und ihre schönen Erinnerungen an die Whiskey Wind Tavern auszudrücken. Die Bar war für viele ein Ort der Sicherheit und Unterstützung, ein Zufluchtsort, an dem sie sich gehört, vertraut und beschützt fühlten. Von Geburtstagen bis hin zu Hochzeiten war der Whiskey Wind die Kulisse für unzählige schöne Erinnerungen.

Chris und Jim senden ihren langjährigen Freunden und Kunden eine herzliche Botschaft der Liebe und Ermutigung. Sie fordern jeden auf, sein bestes Leben zu führen, freundlich zu sich selbst und seinen Mitmenschen zu sein und sich daran zu erinnern, dass Glück vergänglich ist. Sie erinnern uns daran, dass Freundlichkeit ansteckend ist.

Mit seinen neuen Besitzern an der Spitze wird die Whiskey Wind Tavern ein neues Kapitel aufschlagen und gleichzeitig den Geist und Charme bewahren, der sie zu einem ikonischen Treffpunkt in Greenport gemacht hat. Die Gemeinde wartet gespannt auf das nächste Kapitel in der geschichtsträchtigen Geschichte der Taverne.

