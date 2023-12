Der beliebte Radiomoderator aus Cincinnati wurde zum Grand Marshal für die Eröffnungsparade der Reds 2024 ernannt

By

Jim Scott, eine beliebte Persönlichkeit in der Stadt Cincinnati, wurde zum Großmarschall der Reds Opening Day Parade 2024 ernannt. Die jährliche Parade, die in Cincinnati eine geschätzte Tradition ist, findet am Donnerstag, 28. März, um XNUMX Uhr statt.

Scott, der 2015 nach fast 50 Jahren als Morgenmoderator des Radiosenders 700 WLW in den Ruhestand ging, ist für sein fröhliches Wesen und seine rasante Show bekannt. Er hat immer seine Liebe zur Intimität des Radios als Medium zum Ausdruck gebracht und oft gesagt: „Es sind nur du und ich.“

Scott begann seine Karriere beim Radio 1968 in Cincinnati und ist seit 1984 Teil der WLW-Familie. Kürzlich teilte er jedoch einige herzzerreißende Neuigkeiten mit. In einem emotionalen Beitrag verriet Scott, dass bei ihm ALS diagnostiziert wurde. Die Krankheit hat seine Stimme und seine Gehfähigkeit beeinträchtigt, aber er ist weiterhin entschlossen, nicht aufzugeben.

Trotz seiner gesundheitlichen Probleme nimmt Scott seit über 50 Jahren aktiv an der Parade zum Eröffnungstag der Reds teil. Er nahm 1968 an seiner ersten Parade teil und bezeichnete sie oft als seinen Lieblingstag des Jahres. Im letzten Jahrzehnt fungierte Scott als offizieller Sprecher der Findlay Market Opening Day Parade und leitete die jährliche Pressekonferenz zur Bekanntgabe des Großmarschalls und zur Hervorhebung der bevorstehenden Parade. In diesem Jahr beschloss das Findlay Market Parade-Komitee, Scott zu ehren, indem es ihn zum Großmarschall ernannte und ihm erlaubte, die Parade vom Findlay Market zum Stadion zu leiten.

Obwohl er der Bekanntgabe nicht beiwohnen konnte, waren Scotts Frau Donna Hartman und einer seiner Söhne, Casey Boland, anwesend, um die Ehrung in seinem Namen entgegenzunehmen. Sie erhielten Reds-Trikots mit dem Aufdruck „Grand Marshal 2024“ auf der Rückseite, was Scotts bedeutende Rolle in dieser beliebten Cincinnati-Tradition symbolisierte.

