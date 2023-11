Ein nachhaltiges Konzerterlebnis: The Green Rider

By

Die Musikindustrie wird seit langem mit übertriebenen Ansprüchen und übermäßiger Verschwendung in Verbindung gebracht. Der Londoner Veranstaltungsort The O2 stellt diese Wahrnehmung jedoch mit der Einführung des „Green Rider“ in Frage. Dieses Dokument dient Veranstaltern und Künstlerteams als Leitfaden und gibt Empfehlungen für die Gestaltung klimafreundlicher Konzerte.

Der Green Rider konzentriert sich auf die Reduzierung von CO2-Emissionen, nachhaltige Entscheidungen bei Ausrüstung und Materialien, die Minimierung von Abfall und Energieverbrauch sowie die Überwachung des COXNUMX-Fußabdrucks von Veranstaltungen. Es enthält außerdem einen Anhang mit nützlichen Ressourcen und lokalen Lieferanten zur Unterstützung dieser umweltfreundlichen Initiativen.

Diese Initiative ist Teil des kontinuierlichen Engagements von The O2 für Nachhaltigkeit. Anfang dieses Jahres kündigte der Veranstaltungsort Pläne an, mit dem Kohlenstoffentfernungsspezialisten Cur8 und dem Beratungsunternehmen A Greener Future zusammenzuarbeiten, um bei den für Februar geplanten Konzerten von The 1975 die Technologie zur Kohlenstoffentfernung zu testen. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, neue Wege zu erkunden, um die COXNUMX-Auswirkungen von Live-Musikveranstaltungen auszugleichen.

Durch die Einbindung nachhaltiger Praktiken in die Planung und Durchführung von Konzerten bietet The Green Rider eine neue Perspektive auf die Umweltauswirkungen der Musikindustrie. Es ermutigt Künstler, Veranstalter und Veranstaltungsorte, darüber nachzudenken, wie sie zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen können, nicht nur durch die Reduzierung von Emissionen, sondern auch durch die Unterstützung lokaler Unternehmen, die umweltbewusste Praktiken priorisieren.

FAQ:

F: Was ist der Grüne Reiter?

A: „The Green Rider“ ist ein Dokument, das von The O2 in London erstellt wurde, um Künstlern und Veranstaltern bei der Organisation klimafreundlicher Konzerte zu helfen.

F: Worauf konzentriert sich der Green Rider?

A: Der Green Rider gibt Empfehlungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen, zur nachhaltigen Auswahl von Ausrüstung und Materialien, zur Minimierung von Abfall und Energieverbrauch sowie zur Überwachung des COXNUMX-Fußabdrucks von Veranstaltungen.

F: Welche anderen Initiativen hat The O2 für Nachhaltigkeit ergriffen?

A: The O2 hat sich mit dem CO8-Entfernungsspezialisten Cur1975 und dem Beratungsunternehmen A Greener Future zusammengetan, um bei den Konzerten von The XNUMX eine Technologie zur COXNUMX-Entfernung zu testen, mit dem Ziel, die COXNUMX-Auswirkungen von Live-Musikveranstaltungen auszugleichen.

F: Wie trägt der Green Rider zu einer nachhaltigeren Zukunft bei?

A: Durch die Integration nachhaltiger Praktiken in die Konzertplanung und -durchführung fordert der Green Rider Künstler, Veranstalter und Veranstaltungsorte dazu auf, umweltfreundlichen Entscheidungen Vorrang zu geben und lokale Unternehmen zu unterstützen, die sich für nachhaltige Praktiken einsetzen.