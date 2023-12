SpaceX startet Starlink-Satelliten mit Direct-to-Cell-Funktionen

By

SpaceX wird voraussichtlich eine weitere Reihe von Starlink-Satelliten starten, dieses Mal jedoch mit einer einzigartigen Funktion: Direct-to-Cell-Funktionen. Die Falcon-9-Rakete wird insgesamt 21 Satelliten transportieren, darunter sechs, die einen nahtlosen globalen Zugriff auf SMS, Anrufe und Surfen auf Mobiltelefonen ermöglichen können. Dieser Fortschritt gilt als bahnbrechend, da er tote Zonen beseitigen und die Konnektivität auch in den entlegensten Teilen der Welt gewährleisten könnte.

Elon Musk, der Gründer von SpaceX, gab dieses Versprechen während einer Veranstaltung im August 2022 bekannt. Er beschrieb es als eine bedeutende Entwicklung, die es ermöglichen würde, dass Telefone auch dann funktionieren würden, wenn Mobilfunkmasten aufgrund von Naturkatastrophen wie Hurrikanen oder Erdbeben abgeschaltet würden.

Laut einer E-Mail an die Federal Communications Satellite Licensing Division plant SpaceX, in den nächsten sechs Monaten etwa 840 Direct-to-Cell-fähige Satelliten zu starten, weitere Starts sollen folgen. Das Unternehmen strebt die Bereitstellung kommerzieller Dienste bis 2024 an und hat die Genehmigung beantragt, alle 7,500 Satelliten im Rahmen seines Direct-to-Cell-Modification-Antrags zu starten.

In den Vereinigten Staaten wird der Starlink-Dienst das Mittelband-PCS-Spektrum von T-Mobile nutzen und so sicherstellen, dass Satelliten aus allen Teilen des Landes gesehen werden können. Der Dienst hat auch mit Unternehmen in Australien, Kanada, Japan, Neuseeland und der Schweiz zusammengearbeitet.

Ursprünglich war geplant, für den Dienst Starlink-V2-Satelliten zu nutzen, doch aufgrund ihrer Größe werden die kleineren Starlink-V2-Mini-Satelliten als Übergangslösung eingesetzt. Der Start der Direct-to-Cell-Satelliten erfolgt zusammen mit den regulären Starlink V2 Minis mit einer Falcon 9-Rakete, und der Booster der ersten Stufe wird auf dem Drohnenschiff im Pazifischen Ozean gelandet.

Mit diesem neuesten Start treibt SpaceX seine Mission voran, globale Konnektivität bereitzustellen und die Art und Weise zu revolutionieren, wie wir mit unseren Mobilgeräten in Verbindung bleiben.