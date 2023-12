SpaceX startet Starlink 7-9-Mission mit Direct-to-Cell-Satelliten

By

SpaceX bereitet sich auf einen Falcon 9-Start von Kalifornien aus vor, um sich von einer Reihe gescheiterter Starts Anfang der Woche zu erholen. Im Rahmen der Starlink-7-9-Mission werden 21 Satelliten in eine erdnahe Umlaufbahn gebracht, eine Routineaufgabe für das Unternehmen. Das Besondere an dieser Mission ist jedoch die Einbeziehung der ersten sechs Starlink-Satelliten mit Direct-to-Cell-Funktionen. Diese neue Funktion wird es Mobilfunknetzbetreibern auf der ganzen Welt ermöglichen, auch in abgelegenen Gebieten einen nahtlosen globalen Zugriff auf Textnachrichten, Anrufe und Surfen anzubieten.

Der Start der Falcon 9-Rakete ist für 9:19 Uhr PST geplant. Die Live-Berichterstattung auf Spaceflight Now ist ab 30 Minuten vor dem Start verfügbar.

Während einer Veranstaltung im August 2022 stellte SpaceX-Gründer Elon Musk dieses Direct-to-Cell-Versprechen für das Starlink-Netzwerk vor. Er behauptete, dass dadurch tote Zonen selbst in den entlegensten Teilen der Welt beseitigt würden, und beschrieb es als „massiven Game Changer“. Musk betonte, dass selbst in Extremszenarien wie Naturkatastrophen, bei denen Mobilfunkmasten zerstört werden, Telefone, die mit dem Starlink-Netzwerk verbunden sind, weiterhin funktionieren würden.

SpaceX hat seine Pläne der Federal Communications (FCC) Satellite Licensing Division mitgeteilt und seine Absicht bekundet, in den nächsten sechs Monaten etwa 840 Direct-to-Cell-fähige Satelliten zu starten. Jameson Dempsey, Direktor für Satellitenpolitik bei SpaceX, beantragte, dass die Startlizenz die Genehmigung für alle 7,500 Satelliten in ihrem Antrag auf direkte Modifikation in Zellen einschließt.

Neben der Partnerschaft mit T-Mobile in den USA hat SpaceX Kooperationsvereinbarungen mit Unternehmen in Australien, Kanada, Japan, Neuseeland und der Schweiz. Der Dienst in den USA wird das vorhandene Mittelband-PCS-Spektrum von T-Mobile nutzen, um Konnektivität im ganzen Land bereitzustellen.

Die Starlink 7-9-Mission wird sowohl die Direct-to-Cell-Satelliten als auch reguläre Starlink V2 Minis mit einer Falcon 9-Rakete einsetzen. Der Booster der ersten Stufe wird abgetrennt und auf dem Drohnenschiff „Of Course I Still Love You“ im Pazifischen Ozean landen.

Zum Zeitpunkt des Schreibens liegen keine Informationen über die Anzahl der Missionen vor, die mit den flugerprobten Nutzlastverkleidungen geflogen wurden, in denen die Starlink-Satelliten untergebracht sind.