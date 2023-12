SpaceX startet Starlink 7-9-Mission mit Direct-to-Cell-Satelliten

By

SpaceX wird seine Starlink 7-9-Mission von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien aus starten. Diese Mission wird eine Gruppe von 21 Satelliten umfassen, die in eine erdnahe Umlaufbahn fliegen, eine Routineaufgabe für das Unternehmen. Das Besondere an dieser Mission ist jedoch die Einbeziehung der ersten sechs Starlink-Satelliten mit Direct-to-Cell-Funktionen.

Laut SpaceX ermöglicht diese neue Funktion Mobilfunknetzbetreibern weltweit einen nahtlosen globalen Zugriff auf SMS, Anrufe und Surfen, selbst in den entlegensten Gebieten. Elon Musk, der Gründer von SpaceX, hatte diese Fähigkeit zuvor als „massiven Game Changer“ beschrieben, der tote Zonen beseitigen würde.

SpaceX plant, in den nächsten sechs Monaten etwa 840 Direct-to-Cell-fähige Satelliten zu starten, weitere Starts sind danach geplant. Jameson Dempsey, Direktor für Satellitenpolitik bei SpaceX, erklärte in einer E-Mail an die Federal Communications Satellite Licensing Division, dass diese Starts für die Bereitstellung kommerzieller Dienste später im Jahr 2024 von entscheidender Bedeutung seien.

In den Vereinigten Staaten ist SpaceX eine Partnerschaft mit T-Mobile eingegangen und nutzt deren Mid-Band-PCS-Spektrum für den kommenden Dienst. Diese Partnerschaft wird die Konnektivität im ganzen Land gewährleisten, sofern freie Sicht zum Himmel besteht. Die Telefone der Benutzer stellen eine Verbindung zu den Satelliten her, ohne überhaupt zu bemerken, dass sie eine Verbindung zum Weltraum herstellen.

Der Direct-to-Cell-Dienst wird nicht nur in den USA verfügbar sein, sondern SpaceX hat auch mit Unternehmen in Australien, Kanada, Japan, Neuseeland und der Schweiz zusammengearbeitet.

Für den Start der Starlink 7-9-Mission wird eine Falcon 9-Rakete mit einem neuen Booster der ersten Stufe eingesetzt. Nach der Etappentrennung wird der Booster auf dem Drohnenschiff „Of Course I Still Love You“ im Pazifischen Ozean landen.

Während die genaue Anzahl der Missionen, die mit den flugerprobten Nutzlastverkleidungen geflogen wurden, unbekannt ist, werden sie während des Starts die Starlink-Satelliten beherbergen.

Insgesamt stellt diese Mission einen bedeutenden Schritt für SpaceX dar und bringt sie ihrem Ziel näher, über ihr Starlink-Netzwerk globale Konnektivität bereitzustellen.