SpaceX startet Starlink 7-9-Mission mit Direct-to-Cell-Funktionen

SpaceX wird seine Mission Starlink 7-9 starten und dabei 21 Satelliten in eine erdnahe Umlaufbahn bringen. Dieser Start ist von besonderer Bedeutung, da er die ersten sechs Satelliten mit Direct-to-Cell-Funktionen einführt. Ziel dieser neuen Funktion ist es, weltweiten Zugriff auf Textnachrichten, Anrufe und Surfen von jedem Ort aus, einschließlich Land, Seen oder Küstengewässern, zu ermöglichen.

Die Falcon-9-Rakete, die die Mission trägt, soll um 9:19 Uhr PST abheben. Zuschauer können ab 30 Minuten vor dem Start Spaceflight Now für die Live-Berichterstattung einschalten.

Die Direct-to-Cell-Funktionalität für das Starlink-Netzwerk wurde ursprünglich von SpaceX-Gründer Elon Musk während einer Veranstaltung im August 2022 angekündigt. Musk beschrieb diese Fähigkeit als bahnbrechend und eliminiert Konnektivitäts-Totzonen selbst in den entlegensten Teilen der Welt. Ziel ist es, dass Telefone auch in Regionen, die von schweren Naturkatastrophen oder Schäden an Mobilfunkmasten betroffen sind, funktionsfähig bleiben.

Laut einer E-Mail der Federal Communications Satellite Licensing Division plant SpaceX, innerhalb der nächsten sechs Monate etwa 840 Direct-to-Cell-fähige Satelliten zu starten, mit kontinuierlichen Starts über diesen Zeitraum hinaus. Diese Starts sind Teil der Bemühungen von SpaceX, bis 2024 kommerzielle Dienste anzubieten.

Der Direct-to-Cell-Dienst von Starlink wird in Zusammenarbeit mit verschiedenen Dienstanbietern weltweit betrieben. Neben der Partnerschaft mit T-Mobile in den USA hat SpaceX auch mit Unternehmen in Australien, Kanada, Japan, Neuseeland und der Schweiz zusammengearbeitet.

Ursprünglich hatte SpaceX geplant, den Dienst mithilfe von Starlink-V2-Satelliten bereitzustellen. Aufgrund ihrer Größe erfordern diese Satelliten jedoch den Einsatz von Starship zum Start. Während Starlink-V2-Satelliten möglicherweise immer noch die meisten Antennen im Orbit beherbergen, werden beim aktuellen Start die Starlink-V2-Mini-Satelliten zum Einsatz kommen.

Nach der Trennung der ersten Stufe von Falcon 9 wird die Trägerrakete auf dem Drohnenschiff mit dem Namen „Of Course I Still Love You“ im Pazifischen Ozean landen. Die Nutzlastverkleidungen, in denen die Starlink-Satelliten untergebracht sind, haben sich flugerprobt, obwohl SpaceX die Anzahl der Missionen, die sie vor diesem Start geflogen haben, nicht bekannt gegeben hat.