SpaceX startet 21 Starlink-Satelliten, um den Internetdienst zu erweitern

SpaceX hat erfolgreich eine weitere Reihe von Satelliten für seinen Starlink-Internetdienst von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien aus gestartet. Die als Starlink Group 7-2 bekannte Mission brachte 21 Starlink-Satelliten der zweiten Generation in die Umlaufbahn. Diese Satelliten mit der Bezeichnung V2 Mini sind eine komprimierte Version der V2-Starlink-Satelliten in voller Größe, die für zukünftige Starts mit dem wiederverwendbaren Starship-Fahrzeug von SpaceX geplant sind.

Die Falcon 9-Rakete hob auf einer südlichen Flugbahn ab, wobei die erste Stufe etwa zweieinhalb Minuten lang feuerte, bevor die zweite Stufe übernahm. Der Booster der ersten Stufe absolvierte seinen 11. Flug und landete erfolgreich auf dem Drohnenschiff „Of Course I still Love You“, das sich vor der Küste von Baja California befindet.

Die zweite Stufe hat ihren ersten Zündvorgang abgeschlossen, um eine erste Parkbahn zu erreichen, und wird etwa 45 Minuten lang im Leerlauf laufen, bevor ein zweiter Zündvorgang erfolgt, um die vorgesehene Umlaufbahn zu erreichen. Der Einsatz der 21 Satelliten ist für etwa eine Stunde und zwei Minuten nach dem Start geplant.

Laut Jonathan McDowell, einem Astronomen am Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, erhöht dieser Start die Gesamtzahl der von SpaceX gestarteten Starlink-Satelliten auf 5,070. SpaceX hat über 1.5 Millionen Starlink-Abonnenten gemeldet, wobei der Internetdienst in mehr als 60 Ländern verfügbar ist.

Mit jedem Starlink-Start möchte SpaceX seine globale Breitbandabdeckung erweitern und einen Hochgeschwindigkeits-Internetzugang für abgelegene Gebiete bereitstellen. Der Einsatz dieser Satelliten bringt uns diesem Ziel einen Schritt näher.

