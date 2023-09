LITTLE GOODY TWO SHOES VORSCHAU: EINE MISCHUNG AUS BI-SHOUJO-SCHÖNHEIT UND HORROR

Little Goody Two Shoes ist ein kommendes narratives Horrorspiel, das die Bi-Shoujo-Ästhetik mit einer europäischen Dorfkulisse verbindet. Das von AstralShift entwickelte Spiel kombiniert Elemente der Märchen der Gebrüder Grimm mit der Bedrohung wütender Stadtbewohner und dem Schrecken fleischfressender Schmetterlinge. Im Spiel übernehmen die Spieler die Rolle von Elise, einem ehrgeizigen Mädchen, das reich werden und ihrem bescheidenen Leben entfliehen möchte.

Die auf der PAX West 2023 gezeigte Demo ermöglichte es den Spielern, das mysteriöse Dorf Kieferberg zu erkunden, durch Dungeons zu navigieren und mit verschiedenen Charakteren in der Stadt zu interagieren. Das Spiel bietet atemberaubende Filmsequenzen und fesselnde Handlungsstränge, wobei der Schwerpunkt auf der Schaffung einer düsteren Variante des traditionellen märchenhaften Anime-Abenteuers liegt. Als Elise müssen die Spieler tagsüber tägliche Aufgaben erledigen und nachts die dunkelsten Geheimnisse des Waldes aufdecken.

Eines der wichtigsten Gameplay-Elemente in Little Goody Two Shoes ist das Reputationsmanagement. Spieler müssen auf ihren Ruf achten, um nicht als „vom Teufel“ angesehen zu werden und den damit verbundenen Hexenstrafen ausgesetzt zu sein. Das Spiel ermöglicht es den Spielern auch, ihre eigenen Wege zu gehen, Rätsel zu lösen und sinnvolle Beziehungen aufzubauen. Die visuelle Sprache spielt im Spiel eine entscheidende Rolle, da die Spieler Umgebungsrätsel lösen und die Umgebung zu ihrem Vorteil nutzen müssen.

Little Goody Two Shoes verfügt über handillustrierte Kunst der Entwickler von AstralShift und behält eine einheitliche Ästhetik sowohl in den verträumten als auch in den dunklen Elementen des Spiels bei. Die Demo zeigte den nostalgischen Anime-Stil und die fesselnde Horroratmosphäre des Spiels und machte es zu einem herausragenden Produkt auf der Messe.

Obwohl noch kein Veröffentlichungstermin bekannt gegeben wurde, verspricht Little Goody Two Shoes ein faszinierendes Rollenspiel mit einer fesselnden Mischung aus Bi-Shoujo-Schönheit und Horror.

