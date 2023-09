Neue Funktionen und Attraktionen in der neuesten Ausgabe von The Castle

By

Der mit Spannung erwartete neue Teil von The Castle, einem Themenpark für Erwachsene exklusiv für VIPs, wird aufregende Erlebnisse und aufregende Attraktionen bieten. Eines der herausragenden Features ist die Hell Arena im Kolosseum, in der Kampfbegeisterte in verschiedene Arten der Kampfunterhaltung eintauchen können.

Die Hell Arena bietet eine Reihe von Kampferlebnissen, einschließlich des Turniermodus, in dem Teilnehmer gegen einen Schwarm von Gegnern antreten. Im Hell Rumble-Modus treten Einzelpersonen gegen eine unerbittliche Welle von Gegnern an. Special Event Match ist ein Modus mit einzigartigen Regeln und zufälligen Matches. Hell Team Rumble ist ein Team-gegen-Team-Modus, in dem Verbündete zusammenkommen, um gegen die Dämonen der Hölle anzutreten. Die Spieler werden ermutigt, Strategien zu entwickeln und die Stärken ihrer Teammitglieder zu nutzen, um den Sieg zu erringen.

In der Fighters' Lounge können Spieler mit ihren Verbündeten Kontakte knüpfen und stärkere Bindungen aufbauen. Es ist auch ein Ort, an dem Ermüdungserscheinungen gelindert werden können, sodass sichergestellt ist, dass das Team stets in bester Verfassung für Gefechte ist.

Zusätzlich zur Hell Arena stellt The Castle den Cabaret Club vor, der Live-Action-Models für einen glamourösen Abend bietet. Spieler können Beziehungen zu den Künstlern des Clubs aufbauen und sogar private Zeit mit ihnen verbringen. Dies bietet ein einzigartiges Erlebnis, das über die öffentlichen Auftritte des Clubs hinausgeht.

Fans von Pocket Circuit können Rennen im CourStar, einer Bar und einem Café in Sotenbori, genießen. Es gibt neue Modi, wie zum Beispiel „Time Attack“, bei dem es auf Geschwindigkeit ankommt, und „Rival“, bei dem Spieler Gegner in der Stadt herausfordern können. Darüber hinaus umfasst die Karaoke-Option ein neues Lied namens „Sayonara Silent Night“, das die Gefühle eines Mannes mittleren Alters einfängt, der mit seiner Einsamkeit kämpft.

In der Boutique können Spieler das Aussehen des Protagonisten Kiryu mit einer großen Auswahl an stilvollen Anzügen, Hemden und anderen Kleidungsstücken individuell gestalten. Kiryu kann ein einzigartiges Ensemble zusammenstellen, das auf individuelle Vorlieben zugeschnitten ist.

Für Fans von Arcade-Spielen bietet The Castle neue Titel wie Fighting Vipers 2 und SEGA Racing Classic 2. Das Master System bietet Spiele wie Galaxy Force und Flicky für ein nostalgisches Spielerlebnis.

Der Dartautomat wurde auf Darts Live 3 aktualisiert und verfügt nun über einen Count-Up-Cricket-Modus und spezielle Darts in Form von Rosen und Gabeln. Dies bietet den Spielern eine aufregende neue Möglichkeit, das Dartspiel zu genießen.

Mit der Einführung dieser neuen Funktionen und Attraktionen verspricht die neueste Ausgabe von The Castle, seiner anspruchsvollen VIP-Kundschaft ein aufregendes und vielfältiges Erlebnisangebot zu bieten.

