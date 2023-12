Freilassung von Nerzen löst bei örtlichen Landwirten Angst aus

By

Bei einem schockierenden Vorfall im vergangenen Jahr wurden Tausende Nerze von einer Farm im Van Wert County, Ohio, freigelassen, was bei den Anwohnern Besorgnis erregte. Die für den Vorfall verantwortlichen Verdächtigen zerstörten den Zaun der Lion Farms USA Mink Farm und ließen schätzungsweise 40,000 Nerze in die Wildnis frei. Die Freisetzung stellte eine Gefahr für das lokale Ökosystem dar und betraf insbesondere bodenbrütende Vögel wie Hühner und Truthähne.

Eine betroffene Anwohnerin, Kirsten Barnhart, äußerte ihre Besorgnis über die Freilassung der Nerze, da sie eine Vielzahl von Vögeln besaß. Sie ergriff sofort Maßnahmen, um ihren Stall zu sichern, war jedoch am Boden zerstört, als sie im Stall ein totes Huhn vorfand, dem der Kopf fehlte. Glücklicherweise überlebte ihr Hahn namens Jack die Begegnung mit leichten Kratzern und erholte sich vollständig.

Die Auswirkungen der Freilassung der Nerze reichten über Barnharts Farm hinaus. Ihre Cousins, die einen Schwarm Enten besaßen, berichteten, dass sie etwa ein Dutzend von ihnen durch Nerzangriffe verloren hätten. Die Vorfälle verdeutlichten die potenzielle Gefahr, die von Nerzen auf örtlichen Bauernhöfen ausgeht.

Nach Angaben des Ohio Department of Natural Resources gab es jedoch seit dem Vorfall keine weiteren Berichte über Nerze auf Farmen in der Gegend. Während die genaue Zahl der Nerze in freier Wildbahn unbekannt bleibt, hat die Schließung der Nerzfarm nach der Freilassung wahrscheinlich zum Rückgang der Nerzangriffe beigetragen.

Die Schließung der Nerzfarm hat auch Spekulationen unter den Einheimischen ausgelöst, die davon ausgehen, dass die Anlage in eine Truthahnfarm umfunktioniert wird. Dieser Übergang könnte den Landwirten in der Region eine neue Chance bieten und gleichzeitig dazu beitragen, die Sicherheit ihres Viehbestands zu gewährleisten.

Obwohl die Freilassung der Nerze erhebliche Störungen und Besorgnis bei den örtlichen Landwirten verursachte, hat der Vorfall auch deutlich gemacht, wie wichtig es ist, das empfindliche Gleichgewicht des lokalen Ökosystems zu schützen und aufrechtzuerhalten. Landwirte wie Barnhart sind jetzt wachsamer bei der Sicherung ihrer Ställe, sorgen für die Sicherheit ihrer Tiere und verhindern künftige Begegnungen mit Nerzen oder anderen potenziellen Bedrohungen.

