Lies of P Update 1.3.0.0 führt spannende Gameplay-Verbesserungen ein

Das hochgelobte Action-Rollenspiel Lies of P hat gerade sein neuestes Update, Version 1.3.0.0, veröffentlicht. Dieses Update bringt eine Reihe neuer Funktionen und Inhalte sowie bedeutende Balanceänderungen, die das Spielerlebnis insgesamt verbessern werden.

Eine der aufregendsten Ergänzungen in diesem Update ist die Einführung neuer Kostüme. Spieler können diese Kostüme jetzt in den Menüs „Ausrüstung“ und „Tasche“ finden. Zu den Neuzugängen gehören der „Alchemistenhut“, die „Schatzjägermaske“, die „Jagdbekleidung des Schatzjägers“ und die „Illusorische Smaragdbrille“. Diese Kostüme verleihen dem Spiel nicht nur ein frisches visuelles Flair, sondern bieten auch einzigartige Statusboni.

Darüber hinaus wurde dem Kostümmenü eine neue Kategorie hinzugefügt, die es Spielern ermöglicht, im Haarbereich Masken und Accessoires gemeinsam auszurüsten. Dies gibt den Spielern noch mehr Anpassungsmöglichkeiten und ermöglicht es ihnen, ihren eigenen, einzigartigen Look zu kreieren.

Das Update enthält außerdem verschiedene Balance-Anpassungen, um das Gameplay zu verbessern. Der Schwierigkeitsgrad des Feldes wurde verringert, um den Spielern ein flüssigeres und angenehmeres Spielerlebnis zu bieten. Darüber hinaus wurde die Angriffsgeschwindigkeit einiger Monster angepasst, um ihre Angriffe intuitiver zu gestalten. Die Dauer der Haltungsunterbrechungen für bestimmte Monster wurde ebenfalls verlängert und die Spawn-Standorte von Monstern und Fallen wurden angepasst, um besser zum Spielfluss zu passen.

Darüber hinaus wurde die P-Organ-Fähigkeit „Rising Dodge“ in eine Standardfähigkeit geändert, sodass Spieler von Beginn des Spiels an besser darauf zugreifen können. Es wurden auch Anpassungen der Kampfbalance vorgenommen, darunter erhöhter Schaden für bestimmte Waffen, verbesserte Auslöseraten für Haltungsbrüche sowie Anpassungen der Angriffsgeschwindigkeiten und Ladezeiten für verschiedene Waffentypen.

Die Lies of P-Community hat sehnsüchtig auf dieses Update gewartet und die bisherige Resonanz war überwältigend positiv. Spieler können nun ein verfeinertes und ausgewogeneres Spielerlebnis genießen und gleichzeitig mit neuen Kostümoptionen experimentieren, um ihre Charaktere zu personalisieren.

FAQ:

F: Wann wurde Lies of P veröffentlicht?

A: Lies of P wurde am 18. September 2021 veröffentlicht.

F: Auf welchen Plattformen ist Lies of P verfügbar?

A: Lies of P ist für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und S, PC über Steam und Mac über den Mac App Store erhältlich.

F: Was ist der Spielstil von Lies of P?

A: Lies of P ist ein seelenähnliches Action-Rollenspiel, das das klassische Märchen von Pinocchio in einem Gameplay-Setting im Bloodborne-Stil neu interpretiert.

F: Wie hoch ist die Bewertungspunktzahl für Lies of P?

A: IGN gab Lies of P in seiner Rezension eine Punktzahl von 8/10.

F: Kann ich eine Komplettlösung für Lies of P finden?

A: Ja, IGN bietet eine Komplettlösung für Lies of P für Spieler, die während ihrer Gameplay-Reise Anleitung benötigen.

F: Gibt es Fehlerbehebungen im Update 1.3.0.0?

A: Ja, das Update enthält verschiedene Fehlerbehebungen und behebt Probleme wie das Schießen von Charakteren in den Himmel, unbeabsichtigte Perfect Guards, unkontrollierbare Angriffe und mehr.

F: Gibt es Verbesserungen für nicht-englische Spieler?

A: Ja, das Update enthält aktualisierte Übersetzungen und Korrekturen für Tippfehler in den Sprachen Englisch, Chinesisch und Japanisch.

F: Kann ich den britischen Nachrichtenredakteur von IGN, Wesley Yin-Poole, kontaktieren?

A: Ja, Sie können Wesley unter kontaktieren [E-Mail geschützt].