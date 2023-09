Lian Li O11D EVO XL: Ein anpassbares und funktionsreiches PC-Gehäuse

By

Der Lian Li O11D EVO XL ist das neueste Angebot des taiwanesischen Komponentenherstellers Lian Li. Lian Li ist für seine Premium-PC-Gehäuse und -Lüfter bekannt und hat mit dem deutschen Hardware-Rezensenten der8auer zusammengearbeitet, um ein großes Gehäuse zu entwickeln, das eine breite Palette an Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten bietet.

Mit den Maßen (T) 522 mm x (B) 304 mm x (H) 531.9 mm ist der O11D EVO XL ein vergrößertes Modell des Vorgängers O11D EVO. Es unterstützt verschiedene Motherboard-Größen, darunter E-ATX, ATX, Micro-ATX und Mini-ITX. Das Gehäuse verfügt über einen Stahlrahmen, 4.0-mm-Hartglasscheiben und Aluminiumakzente.

Eines der herausragenden Merkmale des O11D EVO XL ist seine Unterstützung für Flüssigkeitskühlung. Es bietet Platz für bis zu drei Radiatoren mit einer Größe von bis zu 420 mm und kann wahlweise oben, seitlich oder unten am Gehäuse installiert werden. Zusätzlich kann ein einzelner 120-mm-Radiator an den Gehäuseauslass angeschlossen werden. Der Motherboard-Tray ist höhenverstellbar und ermöglicht so eine bequeme Installation und Anpassung von Flüssigkeitskühlsystemen.

Auch das Kabelmanagement hat beim Design des O11D EVO XL Priorität. Das Gehäuse verfügt über Riemen, um alle Kabel hinter dem Motherboard zu verstecken und so für einen sauberen und organisierten Innenraum zu sorgen.

Die Aufbewahrungsmöglichkeiten im O11D EVO XL sind reichlich vorhanden. Hinter dem Mainboard-Tray befinden sich drei 2.5-Zoll-SSD-Steckplätze und zwei drehbare Laufwerkskäfige, die bis zu vier 2.5-Zoll- oder 3.5-Zoll-Speicherlaufwerke aufnehmen können. Die Laufwerkskäfige verfügen über vorverlegte Strom- und SATA-Anschlüsse für eine einfache Installation.

Der O11D EVO XL bietet Flexibilität in seiner Ausrichtung. Während es standardmäßig rechtshändig ist, kann das Gehäuse für Benutzer, die einen linksorientierten Showcase-Aufbau bevorzugen, vollständig umgekehrt werden. Das Gehäuse enthält außerdem eine neu gestaltete GPU-Anti-Sag-Halterung zur Unterstützung großer Grafikkarten sowie werkzeuglose GPU-Klemmen, die die Abdeckungen des PCIe-Erweiterungssteckplatzes magnetisch befestigen.

Insgesamt ist das Lian Li O11D EVO XL ein hochgradig anpassbares PC-Gehäuse mit Schwerpunkt auf Flüssigkeitskühlung und Kabelmanagement. Seine Unterstützung für mehrere Heizkörper, das verstellbare Motherboard-Fach und die großzügigen Speichermöglichkeiten machen es zur ersten Wahl für Enthusiasten, die ein leistungsstarkes und gut organisiertes System aufbauen möchten.

Quellen:

Lian Li O11D EVO XL Media Kit – bereitgestellte Informationen