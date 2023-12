Level-5 kündigt Verzögerungen und spannende Aktualisierungen in der Präsentation „Level-5 Vision 2023 II“ an

Während seiner mit Spannung erwarteten Präsentation „Level-5 Vision 2023 II“ machte Level-5 mehrere aufregende Ankündigungen, darunter Spielverzögerungen und neue Updates. Einer der größten Höhepunkte war die Nachricht über Megaton Musashi: Wired, ein mit Spannung erwartetes Spiel, das nun auf den 25. April verschoben wurde und weltweit auf PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC über Steam veröffentlicht werden soll.

Darüber hinaus gab Level-5 bekannt, dass Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time im nächsten Sommer weltweit auf Nintendo Switch erscheinen soll. Diese Nachricht hat die Vorfreude der Fans geweckt, die sich auf eine bezaubernde Reise in diese fantasievolle Welt begeben möchten.

Ein weiteres wichtiges Update der Präsentation war die Verzögerung von Decapolice, einem Open-World-Rollenspiel, auf dessen Veröffentlichung Fans bis 2025 warten müssen. Auch wenn die Nachricht einige enttäuschen mag, so unterstreicht sie doch auch das Engagement von Level-5, ein ausgefeiltes und unvergessliches Spielerlebnis zu bieten.

Darüber hinaus präsentierte Level-5 neue oder aktualisierte Videos für einige seiner mit Spannung erwarteten Spiele. Besondere Aufmerksamkeit erregte Inazuma Eleven: Victory Road, das 2024 auf der Switch erscheinen soll. Fans können sich auf eine weltweite Veröffentlichung im März 2024 sowie einen spannenden Betatest freuen. Darüber hinaus wurde ein Einblick in „Professor Layton und die neue Welt von Steam“ für die Switch gegeben, die 2025 erscheinen soll, sodass die Fans sehnsüchtig auf weitere Informationen warten.

Level-5 nutzte die Gelegenheit auch, das 25-jährige Firmenjubiläum zu feiern. Sie überbrachten eine herzliche Glückwunschbotschaft von Yo Oizumi, dem Synchronsprecher der beliebten Figur Professor Layton. Es war eine rührende Hommage, die den Einfluss hervorhob, den Level-5 in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten auf die Spielebranche hatte.

Mit Blick auf die Zukunft kündigte Level-5 seine nächste Präsentation an: „Level-5 Vision 2024 ‚To the World's Children‘“, die im April ausgestrahlt werden soll. Fans können sich auf weitere spannende Ankündigungen und Updates freuen, während das Unternehmen weiterhin die Zukunft des Gamings gestaltet.

FAQ:

F: Wann erscheint Megaton Musashi: Wired?

A: Megaton Musashi: Wired wurde verschoben und erscheint weltweit am 25. April.

F: Auf welchen Plattformen wird Megaton Musashi: Wired verfügbar sein?

A: Das Spiel wird auf PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC über Steam verfügbar sein.

F: Wann erscheint Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time?

A: Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time soll nächsten Sommer weltweit auf Nintendo Switch erscheinen.

F: Welches Spiel wurde auf 2025 verschoben?

A: Decapolice, ein Open-World-Rollenspiel, wurde verschoben und wird im Jahr 2025 erscheinen.