Das Geheimnis des Seesterns: Entschlüsselung der Stachelhäuter-Symmetrie

Seit über einem Jahrhundert beschäftigt die Frage, wo sich der Kopf eines Seesterns befindet, Wissenschaftler. Im Gegensatz zu anderen Arten, die eine axiale Symmetrie aufweisen, weisen diese rätselhaften Kreaturen und ihre Stachelhäuter-Verwandten, darunter Seeigel und Seegurken, eine radiale Symmetrie auf. Ein kürzlicher Durchbruch von Forschern der Universitäten Stanford, Berkeley, Columbia, Southampton und Okinawa hat jedoch Licht in dieses seit langem bestehende Rätsel gebracht.

Der französische Postdoktorand in Stanford, Laurent Formery, und seine Kollegen haben schlüssig festgestellt, dass „ein Seestern im Wesentlichen nur ein Kopf ist“. In ihrer bahnbrechenden Studie, die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde, nutzten sie molekulare Studien, um diese neue Perspektive zu etablieren. Gene lieferten den Schlüssel zur Beantwortung dieser Frage, die die Anatomie allein nicht beantworten konnte.

Durch die Kartierung der Genexpression in Seesternen mithilfe modernster Techniken wie RNA-Tomographie und In-situ-Hybridisierung gelang es Formery und seinem Team, die traditionelle Kopf-/Rumpf-/Schwanzverteilung zu entschlüsseln, die bei bilateralen Arten beobachtet wurde. Überraschenderweise fanden die Forscher heraus, dass die für den Kopf verantwortlichen Gene über die gesamte Länge der Arme des Seesterns exprimiert waren. Es wurden keine mit Rumpf oder Schwanz verbundenen molekularen Marker entdeckt. Stattdessen ergab die Verfolgung der Gene, die für verschiedene Teile des Kopfes kodieren, eine anteroposteriore Achse, die sich von der Mitte bis zur Peripherie jedes Arms erstreckt.

Diese Entdeckung eröffnet neue Möglichkeiten für die weitere Erforschung der Entwicklung und Evolution dieser bemerkenswerten Kreaturen. Wissenschaftler wollen besser verstehen, wie Seesterne von bilateral symmetrischen Larven zu adulten Tieren mit radialer Symmetrie übergehen. Darüber hinaus versuchen sie, die Gründe und Mechanismen aufzudecken, die für die Abweichung der Stachelhäuter vom gemeinsamen bilateralen Vorfahren verantwortlich sind, die etwa 600 Millionen Jahre zurückreicht.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was ist das Hauptergebnis der Studie?

A: Die Studie zeigt, dass Seesterne im Wesentlichen nur Köpfe sind und eine radiale Symmetrie aufweisen, im Gegensatz zur traditionellen Kopf/Rumpf/Schwanz-Verteilung, die bei bilateralen Arten beobachtet wird.

F: Wie kamen die Forscher zu dieser Schlussfolgerung?

A: Durch die Kartierung der Genexpression mithilfe fortschrittlicher Techniken stellten die Forscher fest, dass die für den Kopf verantwortlichen Gene über die gesamte Länge der Arme des Seesterns exprimiert wurden, während keine molekularen Marker entdeckt wurden, die mit dem Rumpf oder Schwanz verbunden sind.

F: Welche Auswirkungen hat diese Entdeckung?

A: Dieser Durchbruch liefert Einblicke in den Übergang von Seesternen von bilateral symmetrischen Larven zu erwachsenen Tieren mit radialer Symmetrie. Es trägt auch zum Verständnis der Evolution der Stachelhäuter und ihrer Abweichung vom gemeinsamen bilateralen Vorfahren bei.

F: Welche Techniken wurden in der Studie verwendet?

A: Die Forscher verwendeten RNA-Tomographie und In-situ-Hybridisierung sowie fortschrittliche molekulare Techniken, um die Genexpression zu kartieren und die Aktivität spezifischer Gene in Seesternen zu verfolgen.