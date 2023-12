Lenovo Legion Go: Eine einzigartige Gaming-Handheld-Konsole mit innovativen Funktionen

By

Lenovo ist mit seinem neuesten Angebot, dem Legion Go, in die Welt der tragbaren Gaming-Handheld-Konsolen eingestiegen. Obwohl dieses Gerät von bestehenden Konsolen und Technologien inspiriert ist, zeichnet es sich durch seine ganz eigenen, einzigartigen Funktionen aus.

Ein herausragendes Merkmal des Legion Go ist sein Kickstand-Design, das an das beliebte OLED-Modell der Nintendo Switch erinnert. Der Ständer aus Metall bietet stabilen Halt beim Gaming unterwegs. Allerdings fehlt ihm die gleiche solide Konstruktion wie beim Switch OLED, was eine gewisse Flexibilität und Biegung ermöglicht.

Der Zugriff auf die Innenteile des Legion Go ist mit einem Kreuzschlitzschraubendreher relativ einfach. Lenovo hat außerdem Hall-Effekt-Joysticks eingeführt und damit das häufige Problem der Stick-Drift beseitigt, das bei ähnlichen Gaming-Handheld-Konsolen auftritt. Die unkonventionelle Speicheroption der Konsole, eine M.2242-SSD mit Formfaktor 2, kann beim Austausch oder bei Upgrades zu Herausforderungen führen.

Die Konnektivitätsoptionen des Legion Go übertreffen die seiner Konkurrenten und verfügen über zwei USB-C-Anschlüsse und USB 4-Anschlüsse. Dadurch können Benutzer die Konsole über einen Anschluss aufladen und gleichzeitig Legion Glasses anschließen, ein überzeugendes Zubehör, das verschreibungspflichtige Gläser mit einem FHD-OLED-Display kombiniert. Obwohl die Brille ihre eigenen Nachteile hat, wie zum Beispiel das gelegentliche Ablösen und die eingeschränkte Kompatibilität mit Android-Geräten, verleiht sie dem Spielerlebnis eine einzigartige Dimension.

Was die Spieleleistung angeht, überzeugt das Legion Go unter Full-HD-Auflösung, hat jedoch Schwierigkeiten, hohe Bildraten bei QHD+ aufrechtzuerhalten. Um die Leistung zu maximieren, wird empfohlen, die Auflösung auf HD+ zu senken. Lenovos Legion Space, das UI-Overlay der Konsole, bietet im Vergleich zu seinen Konkurrenten ein besseres Benutzererlebnis, bedarf aber noch einiger Verbesserungen.

Es ist erwähnenswert, dass der Gaming-Modus des Legion Go die Bildraten und Lüftergeschwindigkeiten erheblich beeinflussen kann. Für eine optimale Leistung wird empfohlen, die Konsole im Leistungsmodus auszuführen.

Insgesamt weist das Lenovo Legion Go innovative Funktionen auf und hebt sich von seinen Mitbewerbern auf dem Markt für tragbare Gaming-Handheld-Konsolen ab. Auch wenn sie einige kleinere Nachteile mit sich bringt, bietet die Konsole ein einzigartiges Spielerlebnis für mobile Enthusiasten.