Zusammenarbeit zwischen LEGO und Epic Games: Zusammenführung von Konten für eine Big-Bang-Ankündigung

LEGO und Epic Games haben sich zusammengetan, um Fans beider Franchises eine spannende Zusammenarbeit zu bieten. In Erwartung des bevorstehenden Fortnite-Events „The Big Bang“ können sich LEGO Insider jetzt mit ihren LEGO-Konten bei ihren Epic Games-Konten anmelden. Diese Integration ermöglicht es Spielern, sich bei ihren Hauptkonten von Epic Games anzumelden und gleichzeitig beide Konten miteinander zu verknüpfen.

Die offizielle Ankündigung für Fortnite The Big Bang ist für den 2. Dezember um 2:11 Uhr ET/XNUMX:XNUMX Uhr PT geplant. LEGO hat Fans bereits mit einem Blick auf das legendäre Supply Llama in LEGO-Form geärgert, und Spekulationen deuten darauf hin, dass beliebte Fortnite-Skins im Spiel in LEGO-Minifiguren-Skins umgewandelt werden.

Diese Zusammenarbeit eröffnet Fans von LEGO und Fortnite neue Möglichkeiten. Durch die Verknüpfung ihrer Konten können LEGO-Enthusiasten das Fortnite-Universum auf ganz neue Weise erleben. Ebenso können Fortnite-Spieler in die Welt von LEGO eintauchen und ihre Lieblings-Fortnite-Charaktere durch LEGO-Minifiguren zum Leben erwecken.

Die Zusammenarbeit von LEGO und Epic Games zeigt den gemeinsamen Wunsch, fesselnde und immersive Erlebnisse für ihre engagierten Fangemeinden zu schaffen. Durch die Überbrückung der Lücke zwischen der physischen und der digitalen Welt bietet diese Partnerschaft eine spannende Möglichkeit für kreativen Ausdruck und Geschichtenerzählen.

Also macht euch bereit, Steinbauer und Fortnite-Champions, denn die Zusammenarbeit von LEGO x Epic Games ebnet den Weg für ein episches Gaming-Abenteuer. Seien Sie gespannt auf weitere Updates, Überraschungen und eine wirklich explosive Ankündigung am 2. Dezember.

Häufigste Fragen

F: Kann ich mich mit meinem LEGO Insiders-Konto bei meinem Epic Games-Konto anmelden?

A: Ja, durch die jüngste Zusammenarbeit zwischen LEGO und Epic Games haben Sie jetzt die Möglichkeit, sich mit Ihrem LEGO Insiders-Konto bei Ihrem Epic Games-Konto anzumelden.

F: Gibt es irgendwelche Vorteile durch die Verknüpfung meiner LEGO- und Epic Games-Konten?

A: Die Verknüpfung Ihrer LEGO- und Epic Games-Konten ermöglicht eine nahtlose Integration zwischen beiden Plattformen und bietet ein einzigartiges Spielerlebnis, das die Welten von LEGO und Fortnite vereint.

F: Wann erfolgt die offizielle Ankündigung für Fortnite The Big Bang?

A: Die offizielle Ankündigung für Fortnite The Big Bang ist für den 2. Dezember um 2:11 Uhr ET/XNUMX:XNUMX Uhr PT geplant.

F: Was können wir von der Zusammenarbeit zwischen LEGO und Epic Games erwarten?

A: Die Zusammenarbeit zwischen LEGO und Epic Games verspricht spannende neue Entwicklungen, darunter die Umwandlung von Fortnite-Skins in LEGO-Minifiguren-Skins und innovative Möglichkeiten, beide Franchises gleichzeitig zu erleben.