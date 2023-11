LEGO x Fortnite Crossover bestätigt: Eine neue Ära des kreativen Gameplays

By

LEGO hat auf Twitter offiziell bekannt gegeben, dass das mit Spannung erwartete Crossover-Event LEGO x Fortnite tatsächlich stattfindet. Auch wenn noch wenige Details vorliegen, deuten Spekulationen darauf hin, dass Spieler die Möglichkeit haben werden, in ein einzigartiges Spielerlebnis einzutauchen, bei dem sie LEGO-Versionen ihrer Lieblings-Fortnite-Charaktere steuern, komplett mit der Fähigkeit, Bergbau zu betreiben und zu basteln.

Das LEGO x Fortnite-Event findet am 7. Dezember statt und ist einer von drei aufregenden Spielmodi, die nächsten Monat in Fortnite eingeführt werden. Aber das ist noch nicht alles – Eminem-Fans werden begeistert sein zu erfahren, dass der beliebte Rapper im Rahmen eines Live-Konzerts am 2. Dezember einen besonderen Auftritt im Spiel haben wird.

Als ob das noch nicht genug wäre, um die Fans in Aufruhr zu versetzen, kursieren Gerüchte über eine mögliche Zusammenarbeit zwischen Doctor Who und Fortnite. Obwohl noch nicht bestätigt, geht man davon aus, dass diese Zusammenarbeit eine Feier des 60-jährigen Jubiläums der legendären britischen Fernsehserie sein könnte, die erstmals im November 1963 ausgestrahlt wurde. Um die Spannung noch weiter anzuheizen, gibt es eine dreiteilige Serie, in der David Tennant seine Rolle als Doktor erneut spielt soll Ende November 2023 ausgestrahlt werden.

Das Crossover LEGO x Fortnite verspricht eine frische und innovative Wendung ins Spiel, indem es die beliebte Marke LEGO mit dem fesselnden Gameplay von Fortnite verbindet. Die Spieler erwartet eine Welt, in der ihre Fantasie durch digitale Bausteine ​​zum Leben erweckt wird und sich endlose kreative Möglichkeiten eröffnen.

FAQ:

F: Was ist das LEGO x Fortnite Crossover-Event?

A: Das Crossover-Event LEGO x Fortnite vereint die beliebte Marke LEGO und das fesselnde Gameplay von Fortnite und ermöglicht es Spielern, LEGO-Versionen ihrer Lieblingscharaktere aus Fortnite zu steuern und sich an Bergbau- und Handwerksaktivitäten zu beteiligen.

F: Wann findet das LEGO x Fortnite-Event statt?

A: Das LEGO x Fortnite-Event soll am 7. Dezember stattfinden.

F: Gibt es noch weitere spannende Events in Fortnite?

A: Ja, zusätzlich zum LEGO-Event wird Eminem am 2. Dezember ein Live-Konzert im Spiel geben. Es gibt auch Gerüchte über eine mögliche Zusammenarbeit zwischen Doctor Who und Fortnite.