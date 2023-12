Fortnite und Lego arbeiten zusammen, um ein neues Spielerlebnis zu schaffen

Fortnite, das beliebte Online-Shooter-Spiel mit über 400 Millionen Spielern, hat kürzlich mit Lego zusammengearbeitet, um einen völlig neuen Überlebensspielmodus zu entwickeln. Diese Zusammenarbeit ist vom Blockbau- und Bastelspiel Minecraft inspiriert, dem meistverkauften Spiel aller Zeiten.

Während der Battle-Royale-Modus von Fortnite am beliebtesten ist, verfügte das Spiel ursprünglich über einen Crafting-Überlebensmodus namens Fortnite: Save the World. Der überwältigende Erfolg des Battle-Royale-Modus stellte jedoch alle anderen Spielmodi in den Schatten. Die Zusammenarbeit mit Lego zielt darauf ab, Fortnite zu seinen handwerklichen Wurzeln zurückzubringen und Legosteine, -strukturen und -charaktere in die Spielwelt zu integrieren. Der Trailer zeigt sogar Szenen, die an Minecraft erinnern, etwa den Bau von Zäunen, den Gemüseanbau und das Zusammentreffen am Lagerfeuer.

Diese hochkarätige Zusammenarbeit ist nicht überraschend, da Fortnite für seine Partnerschaften mit echten Prominenten wie Marshmello und Ariana Grande bekannt ist und In-Game-Konzerte veranstaltet. Die Zusammenarbeit mit Lego stellt eine Erweiterung für Fortnite dar und spricht ein breites Publikum an, von Kindern über Jugendliche bis hin zu Erwachsenen.

Eine Herausforderung dieser Zusammenarbeit ist die Integration von Lego, das für seine Spiele für Kleinkinder bekannt ist, mit Fortnite, das in Großbritannien und der EU mit PEGI 12 bewertet ist. Um diesem Problem entgegenzuwirken, hat Epic Games Kindersicherungen und Online-Sicherheitsfunktionen implementiert, um sicherzustellen, dass das Spiel für Spieler jeden Alters geeignet ist. Durch die Bereitstellung unterschiedlicher Inhaltsbewertungen und die Möglichkeit für Eltern, individuell anzupassen, was ihre Kinder sehen können, möchte Fortnite ein jüngeres Publikum ansprechen, das für das Originalspiel möglicherweise zu jung war.

Während Fortnite in der Vergangenheit Kritik ausgesetzt war, wie zum Beispiel Prinz Harrys Kommentar, dass das Spiel „geschaffen wurde, um süchtig zu machen“, ist solche Kritik in der Gaming-Branche weit verbreitet. Letztendlich können Spieler Spiele auswählen, die ihren Interessen entsprechen, und Fortnite bietet eine Vielzahl von Erlebnissen, die über das Schießspiel hinausgehen.

Was Lego betrifft, so steht die Zusammenarbeit mit Fortnite für Ehrgeiz und unbekannte Möglichkeiten. Obwohl Pläne für Aktualisierungen und neue Ideen in Arbeit sind, ist der Ausgang der Zusammenarbeit ungewiss. Beide Unternehmen sind gespannt, wie das Spiel bei den Spielern ankommen wird, und sind offen dafür, in Zukunft auch andere Arten von Spielen auf der Fortnite-Plattform zu erkunden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zusammenarbeit zwischen Fortnite und Lego den Spielern ein frisches und einzigartiges Spielerlebnis bietet. Durch die Kombination der Handwerkselemente von Fortnite mit der legendären Marke Lego soll das Spiel ein vielfältiges Publikum ansprechen und neue Spieler in die Welt von Fortnite einführen.

