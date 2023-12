Die Behörden von Leeds und Irondale arbeiten bei der Festnahme von Verdächtigen im Drogen- und Waffenfall zusammen

Zusammenfassung:

Strafverfolgungsbehörden in Leeds und Irondale führten gemeinsam einen Durchsuchungsbefehl in einem Wohnhaus in Irondale durch, was zur Festnahme von fünf Personen führte, die am Drogenhandel und dem Besitz illegal modifizierter Waffen beteiligt waren. Die Verdächtigen wurden in Gewahrsam genommen und die Polizei beschlagnahmte verschiedene vollautomatische Schusswaffen, Geräte zur Waffenmodifikation, Diebesgut, Betäubungsmittel und Drogenutensilien. Bundesstrafverfolgungsbehörden, darunter die Alcohol Tobacco and Firearms (ATF) und das Department of Homeland Security Investigations (HISI), arbeiten in dem Fall mit den örtlichen Behörden zusammen und rechnen mit Anklagen des Bundes. Paul Irwin, Polizeichef von Leeds, lobte die beteiligten Beamten und betonte die entscheidende Rolle der Zusammenarbeit der Gemeinschaft bei der Beseitigung der von Kriminellen ausgehenden Gefahren. Die Polizei von Leeds empfiehlt jedem, der Informationen zu diesem Fall oder anderen illegalen Aktivitäten hat, sich an sie zu wenden.

Gemeinsame Bemühungen führen zu Festnahmen im Fall von Drogenhandel und Waffen

In einer erfolgreichen gemeinsamen Aktion haben die Polizeibehörden von Leeds und Irondale erhebliche Fortschritte im Kampf gegen Drogenhandel und illegalen Waffenbesitz erzielt. Mit einem Durchsuchungsbefehl bewaffnet, führten die Einsatzunterstützungseinheit der Leeds Police Department, das SWAT-Team der Leeds Police Department und die Irondale Police Department eine Durchsuchung in einem Wohnhaus in Irondale durch, was zur Festnahme von fünf Verdächtigen führte.

Polizeibeamte nahmen Markell Jewaun Felder (25) aus Irondale, Amber Nicole Rozell (23) aus Irondale (Alabama), Kiara Latris Williams (29) aus Irondale (Alabama), Marquel Demetrice Holmes (21) aus Irondale (Alabama) und Markerris Je' fest. Mar Holmes, 23, aus Irondale, Alabama, in Gewahrsam.

Während der Operation entdeckten die Ermittler ein Versteck mit vollautomatischen Waffen sowie Ausrüstung, die vermutlich zum Umbau halbautomatischer Schusswaffen in vollautomatische Schusswaffen verwendet wurde. Darüber hinaus wurden gestohlenes Eigentum, Fentanyl, Methamphetamine (Meth), andere Betäubungsmittel und Drogenutensilien entdeckt und beschlagnahmt.

Paul Irwin, Polizeichef von Leeds, drückte seinen Stolz auf die Zusammenarbeit der beteiligten Behörden aus und würdigte die unschätzbare Unterstützung der Irondale Police Department. Chef Irwin betonte das Ausmaß der Entdeckung und erklärte, dass die sichergestellten Schusswaffen und illegalen Substanzen eine ernsthafte Bedrohung für die Gesellschaft darstellten. Chief Irwin erkannte den umfassenden Ansatz an, der zur Bekämpfung krimineller Aktivitäten erforderlich ist, und lobte den ständigen Informationsaustausch und die von der gesamten Abteilung durchgeführten drogenbezogenen Ermittlungen.

In Zusammenarbeit mit Bundesbehörden wie der Alcohol Tobacco and Firearms (ATF) und dem Department of Homeland Security Investigations (HISI) möchte die Leeds Police Department im Zusammenhang mit diesem Fall Bundesanklagen verfolgen.

Jeder, der Informationen im Zusammenhang mit dieser Untersuchung oder anderen illegalen Aktivitäten hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 205-699-2581 an die Polizei von Leeds zu wenden.

Die fünf Verdächtigen sind derzeit verhaftet und ihnen werden verschiedene Anklagen vorgeworfen, darunter Drogenhandel und illegaler Besitz kontrollierter Substanzen und Drogenutensilien. Es ist zu beachten, dass alle Verdächtigen bis zum Beweis ihrer Schuld unschuldig sind.