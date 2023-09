League of Legends-Spieler sind von Blue Essence Emporium enttäuscht

Die Spieler von League of Legends warteten sehnsüchtig auf die Rückkehr des Blue Essence Emporium und hofften auf sinnvolle Belohnungen, für die sie ihre angesammelte Blue Essence ausgeben konnten. Die Implementierung des Emporiums hat jedoch dazu geführt, dass sich viele Fans von den glanzlosen Inhalten im Angebot enttäuscht fühlten.

Blaue Essenz, eine Währung in League of Legends, sammelt sich in der Regel an, sobald Spieler alle Champions freigeschaltet haben. Runenseiten, Namensänderungen und ein paar andere kleine Optionen können mit Blue Essence erworben werden, aber viele Spieler haben ein Übermaß an dieser Währung und begrenzte Möglichkeiten, sie zu nutzen.

Das Blue Essence Emporium sollte dieses Problem lösen, indem es den Spielern verlockende Belohnungen bietet, die sie mit ihrer gehorteten Blue Essence kaufen können. Obwohl Riot Games Verbesserungen versprochen hat, haben die Spieler das Gefühl, dass das Emporium hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist und noch weniger Optionen bietet als vor seiner Pause.

Ein Teil der Enttäuschung ist auf das Fehlen von Mystery-Icon- und Ward-Skin-Truhen sowie limitierten Chromas zurückzuführen. Darüber hinaus erwies sich der Zugang zum Emporium selbst beim Start für viele Spieler als Herausforderung.

Es ist erwähnenswert, dass die Spieler nach der Kontroverse um den teuren „Cosmic Erasure“-Skin für Jhin auf mehr Belohnungen gehofft haben. Viele langjährige Spieler sehnten sich nach befriedigenden Belohnungen, ohne zusätzliches Geld ausgeben zu müssen.

Trotz dieser Frustration äußerten die Spieler mehr Enttäuschung als Wut gegenüber Riot Games. Sie wollten lediglich eine Möglichkeit, die Währung zu nutzen, die sie durch jahrelange Hingabe an das Spiel verdient hatten.

Riot Games hat noch nicht bekannt gegeben, ob als Reaktion auf das Feedback der Spieler Änderungen an den im Blue Essence Emporium verfügbaren Inhalten vorgenommen werden. Da es nun zweimal im Jahr stattfindet, hoffen die Fans, dass zukünftige Ausgaben des Emporiums verlockendere Optionen für ihre angesammelte Blue Essence bieten werden.

