Immobilien am Wasser in Miami Beach steigen im Wert, da der Bau von Luxusimmobilien den Markt ankurbelt

Ein atemberaubendes Anwesen direkt am Wasser auf Miami Beachs begehrtem Star Island hat dank des Baus eines benachbarten Luxushauses einen erheblichen Wertzuwachs erfahren. Das Anwesen gehört dem ehemaligen „Real Housewives of Miami“-Star Lea Black und ist derzeit für beeindruckende 37.5 Millionen US-Dollar gelistet.

Die Maklerin Saddy Abaunza Delgado von ONE Sotheby's International Realty erklärt, dass der Bau eines 100-Millionen-Dollar-Hauses nebenan den Wert von Blacks Anwesen nur steigern wird. Der Reiz, einen so exklusiven Nachbarn zu haben, dürfte hochkarätige Käufer anziehen, die sich das Prestige und die Exklusivität von Star Island wünschen.

Blacks Haus liegt auf einem 1.07 Hektar großen Grundstück und ist ein seltener Fund auf dieser exklusiven Insel. Delgado betont, dass Käufer, die auf Star Island leben möchten, nur begrenzte Möglichkeiten haben, was diese Immobilie noch attraktiver macht. Tatsächlich ist es derzeit das einzige zum Verkauf stehende Haus auf der Insel.

Der Listenpreis von Blacks Immobilien schwankte im Laufe der Jahre, der Preis wurde jedoch strategisch auf der Grundlage aktueller vergleichbarer Verkäufe in der Region festgelegt. Ein ähnliches Grundstück mit weniger Wasserfront wurde kürzlich für 33 Millionen US-Dollar verkauft, während ein weiterer Verkauf in der Nähe erstaunliche 67 Millionen US-Dollar einbrachte. Diese Daten waren maßgeblich für die Ermittlung des aktuellen Angebotspreises.

Der Bau des benachbarten 100-Millionen-Dollar-Hauses hat Blacks Anwesen ein gewisses Maß an Reiz und Exklusivität verliehen. Käufer von Luxusimmobilien, die das ultimative Erlebnis am Wasser in Kombination mit der Attraktivität der Lage auf Star Island suchen, werden dieses Angebot unwiderstehlich finden. Mit dem Fortschreiten der Bauarbeiten wird erwartet, dass die Vorfreude auf dieses prächtige Anwesen seinen Wert auf dem boomenden Luxusimmobilienmarkt in Miami Beach weiter steigern wird.