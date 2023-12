Messenger und Facebook verbessern Datenschutz und Sicherheit durch standardmäßige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

In einem wichtigen Schritt zur Priorisierung der Privatsphäre und Sicherheit der Benutzer haben Messenger und Facebook die Implementierung einer standardmäßigen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für persönliche Nachrichten und Anrufe angekündigt. Diese neue Funktion stellt sicher, dass Gespräche von dem Moment an, in dem sie das Gerät des Absenders verlassen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie den Empfänger erreichen, privat und geschützt bleiben. Die Einführung der standardmäßigen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung spiegelt das Engagement der Unternehmen wider, ein sichereres Messaging-Erlebnis zu bieten.

Die Entscheidung, private Chats und Anrufe standardmäßig Ende-zu-Ende-verschlüsselt zu machen, war das Ergebnis jahrelanger sorgfältiger Entwicklung und Tests. Ingenieure, Kryptografen, Designer, Richtlinienexperten und Produktmanager haben intensiv zusammengearbeitet, um Messenger-Funktionen von Grund auf neu zu entwickeln. Während des gesamten Prozesses haben Experten aus verschiedenen Bereichen, darunter Wissenschaft, Interessengruppen und Regierungen, wertvolle Erkenntnisse geliefert, um potenzielle Risiken anzugehen und solide Datenschutzmaßnahmen zu schaffen.

Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung erhöht die Sicherheit von Messenger-Chats erheblich und stellt sicher, dass der Inhalt für niemanden, einschließlich Meta, zugänglich bleibt, es sei denn, der Benutzer entscheidet sich, eine Nachricht zu melden. Diese zusätzliche Schutzebene gibt Benutzern die Gewissheit, dass ihre Gespräche vor unbefugtem Zugriff geschützt sind.

Neben der Implementierung der standardmäßigen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung führen Messenger und Facebook mehrere neue Funktionen ein, um das Messaging-Erlebnis zu verbessern. Benutzer haben jetzt die Möglichkeit, Nachrichten innerhalb von 15 Minuten nach dem Senden zu bearbeiten und so eine bessere Kontrolle über ihre Konversationen zu erhalten. Darüber hinaus verschwinden verschwindende Nachrichten automatisch nach 24 Stunden, was den Schutz der Privatsphäre der Benutzer zusätzlich gewährleistet. Mit einer neuen Funktion zur Lesebestätigungskontrolle können Benutzer wählen, ob angezeigt werden soll, wenn sie eine Nachricht gelesen haben, und so den Druck verringern, sofort zu antworten.

Darüber hinaus wurden Verbesserungen beim Teilen von Fotos und Videos vorgenommen, die den Zugriff auf Medieninhalte erleichtern, die Bildqualität verbessern und neue Layouts und Steuerelemente für mehr Interaktivität einführen. Sprachnachrichten, eines der am schnellsten wachsenden Nachrichtenformate, bieten jetzt Wiedergabegeschwindigkeiten von 1.5x oder 2x, die Möglichkeit, an der Stelle fortzufahren, an der der Benutzer aufgehört hat, und die Wiedergabe fortzusetzen, wenn der Chat oder die App verlassen wird.

Während die Einführung der standardmäßigen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung weltweit mit über einer Milliarde Messenger-Benutzern einige Zeit in Anspruch nehmen wird, arbeiten die Unternehmen aktiv daran, die Verfügbarkeit für möglichst viele Benutzer sicherzustellen. In den kommenden Monaten werden weitere Verbesserungen wie HD-Medien und Verbesserungen bei der Dateifreigabe eingeführt.

Durch die Priorisierung von Datenschutz und Sicherheit setzen Messenger und Facebook einen neuen Standard für Messaging-Plattformen und ermöglichen Benutzern eine sicherere Kommunikation. Diese bedeutenden Updates stellen die bedeutendsten Verbesserungen des Messenger seit seiner Einführung im Jahr 2011 dar und festigen seine Position als schneller, zuverlässiger und sicherer Messaging-Dienst.

