Messenger implementiert standardmäßige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und führt neue Messaging-Funktionen ein

By

Als wichtigen Schritt zur Verbesserung der Privatsphäre der Benutzer führt Messenger jetzt eine standardmäßige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für persönliche Nachrichten und Anrufe auf seiner Plattform ein. Diese neue Funktion stellt sicher, dass der Inhalt von Gesprächen von dem Moment an, in dem er das Gerät des Absenders verlässt, bis zum Erreichen des Geräts des Empfängers geschützt bleibt. Mit dieser Verschlüsselung kann selbst der Plattformanbieter Meta nicht auf die Nachrichten zugreifen, es sei denn, ein Benutzer meldet sie.

Die Implementierung einer standardmäßigen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung war ein langfristiges Ziel für Messenger und erforderte umfangreiche Entwicklung und Tests, um ihre Wirksamkeit sicherzustellen. Ingenieure, Kryptographen, Designer, Richtlinienexperten und Produktmanager haben fleißig daran gearbeitet, die Funktionen der Plattform von Grund auf neu zu erstellen. Neben diesem Verschlüsselungsupdate hat Messenger auch zusätzliche Datenschutz-, Sicherheits- und Kontrollfunktionen eingeführt. Dazu gehören Zustellungskontrollen, mit denen Benutzer auswählen können, wer ihnen Nachrichten senden darf, eine App-Sperre für zusätzliche Sicherheit sowie vorhandene Funktionen wie Berichterstellung, Blockierung und Nachrichtenanfragen.

Darüber hinaus hat Messenger mehrere neue Funktionen vorgestellt, um das Messaging-Erlebnis für seine Benutzer zu verbessern. Erstens bietet die Möglichkeit, Nachrichten innerhalb von 15 Minuten nach dem Senden zu bearbeiten, Benutzern eine größere Kontrolle über ihren Inhalt. Darüber hinaus bleiben verschwindende Nachrichten nach dem Senden jetzt 24 Stunden lang bestehen, was für zusätzliche Sicherheit und Seelenfrieden sorgt. Benutzer werden auch die neue Lesebestätigungskontrolle zu schätzen wissen, mit der sie entscheiden können, ob andere sehen können, wann sie ihre Nachrichten gelesen haben. Das bietet Privatsphäre und verringert den Druck, sofort zu antworten.

Messenger konzentriert sich auch auf die Verbesserung des Foto- und Video-Sharing-Erlebnisses. Da täglich über 1.3 Milliarden Fotos und Videos geteilt werden, hat die Plattform den Zugriff auf diese Medienformate erleichtert, die Bildqualität verbessert und unterhaltsame Layouts eingeführt. Benutzer können jetzt auf jedes Foto oder Video in einer Sammlung antworten oder darauf reagieren, was für ansprechendere und interaktivere Gespräche sorgt.

Die Hinzufügung von Sprachnachrichtenfunktionen ist eine weitere bedeutende Verbesserung. Sprachnachrichten erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und Messenger ermöglicht es Benutzern jetzt, die Wiedergabegeschwindigkeit anzupassen, Nachrichten dort anzuhören, wo sie aufgehört haben, und sie auch dann weiterzuhören, wenn sie den Chat oder die App verlassen.

Um Transparenz zu gewährleisten und mit Experten in Kontakt zu treten, hat Messenger zwei Artikel veröffentlicht, in denen seine kryptografischen Ansätze und Methoden zur Verschlüsselung des Nachrichtenverlaufs mit Secure Storage beschrieben werden. Während die weltweite Einführung der standardmäßigen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufgrund der großen Benutzerbasis der Plattform einige Zeit in Anspruch nehmen wird, fordert Messenger die Benutzer auf, eine Wiederherstellungsmethode wie eine PIN einzurichten, um die Sicherheit und Zugänglichkeit ihrer Nachrichten zu gewährleisten Geräte.

Mit diesen Updates möchte Messenger einen schnelleren, zuverlässigeren und sichereren Messaging-Dienst bereitstellen, der Benutzern eine bessere Kontrolle der Privatsphäre und angenehme Kommunikationserlebnisse ermöglicht.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Messenger implementiert standardmäßige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und führt neue Messaging-Funktionen ein