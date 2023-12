Genesis G80 2025: Ein elegantes Upgrade

Zusammenfassung: Der Genesis G80 2025 wird für das kommende Modelljahr mehrere Änderungen erfahren und damit in die Fußstapfen seines Schwestermodells, des SUV GV80, treten. Während die Außenaktualisierungen relativ gering ausfallen, erhält der Innenraum erhebliche Verbesserungen, darunter ein neu gestaltetes Armaturenbrett und ein 27-Zoll-Digitaldisplay. Einige Fahrer werden die neu hinzugefügten Touch-Bedienelemente für Heizung, Lüftung und Klimaanlage jedoch möglicherweise nicht zu schätzen wissen. Weitere Details werden bei der offiziellen Enthüllung im Jahr 2024 bekannt gegeben, es wird jedoch erwartet, dass der G80 die gleichen Motoroptionen behält, einschließlich der Vier- und Sechszylindermotoren mit 300 bzw. 375 PS sowie einem Achtgang-Automatikgetriebe und Allradantrieb.

Ein elegantes Upgrade für den Genesis G80 2025

Der Genesis G80 2025 wird mit seinem schlanken und verbesserten Design für Aufsehen sorgen. Auch wenn die äußeren Veränderungen vielleicht nicht sofort auffallen, offenbart ein genauerer Blick subtile, aber wirkungsvolle Aktualisierungen. Zu den auffälligen Änderungen gehören die doppelt vergitterte Frontschürze und die neuen MLA-Scheinwerfer (Micro Lens Array). Auch die vordere Stoßstange wurde leicht überarbeitet, was dem G80 Sport ein aggressiveres Aussehen verleiht.

Beim Blick auf die Seiten fallen sofort die neuen 20-Zoll-Räder auf, deren Design mit einem doppelten Fünfspeichenmuster an die Propeller eines Flugzeugs erinnert, wie Genesis stolz erklärt. Am Heck fällt eine Zierleiste in Form eines Diffusors mit dreieckigen Spitzen auf, die an den Frontgrill erinnert. Darüber hinaus sind die Abgasauslässe jetzt verdeckt, was die elegante und klare Ästhetik des G80 unterstreicht.

Im Inneren des Genesis G80 2025 finden sich die bedeutendsten Updates. Die Limousine tritt in die Fußstapfen des GV80 und verfügt über ein neu gestaltetes Armaturenbrett mit einem 27-Zoll-DELO-Digitaldisplay, das das Kombiinstrument und den Multimedia-Bildschirm nahtlos integriert. Einige Fahrer dürften jedoch gemischte Gefühle gegenüber den neu hinzugefügten Touch-Bedienelementen für die Heizungs-, Lüftungs- und Klimafunktionen haben.

Auch die Mittelkonsole wurde einem Facelift unterzogen, mit einem neuen Finish, das für mehr Eleganz sorgt. Auch der Bedienknopf für den Bildschirm und den Gangwahlschalter wurde verfeinert. Darüber hinaus ergänzt das moderne zweifarbige Lenkrad, das in der G80-Sportvariante seine flache Unterseite beibehält, das insgesamt luxuriöse Ambiente des Innenraums.

Weitere Details zum Genesis G80 2025 werden bei der offiziellen Enthüllung im Jahr 2024 bekannt gegeben. Es wird erwartet, dass die Limousine weiterhin die gleichen Motoroptionen bieten wird, einschließlich der Vier- und Sechszylindervarianten mit 300 bzw. 375 PS. Diese Motoren werden mit einem Achtgang-Automatikgetriebe und Allradantrieb kombiniert und sorgen für ein kraftvolles und aufregendes Fahrerlebnis.