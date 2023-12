Neue Strategien für Sportler, die aus dem Sport ausscheiden

Zusammenfassung: Wenn sich Profisportler dem Ruhestand nähern, konzentrieren sie sich zunehmend darauf, einen Plan für ihre Karriere nach dem Sport zu erstellen. Für Kyrie Irving, den NBA-Star, bedeutet dies, in die Welt des Unternehmertums und der Vermögensbildung einzutauchen. Unterstützt von seinem Vater und seiner Stiefmutter – Drederick Irving bzw. Shetellia Riley Irving – arbeitet Kyrie Irving bereits an seinem nächsten Karriereschritt. Shetellia, CEO von A11Even Sports und die einzige schwarze Agentin, die damals einen aktiven NBA-Spieler vertrat, verriet in einem Interview mit dem Podcast „Earn Your Leisure“, dass sie große Pläne für die Zukunft hat. In den nächsten zwei bis drei Jahren möchte sie neue Kunden gewinnen und Geschäfte im Wert von einer Milliarde US-Dollar abschließen. Darüber hinaus besteht das langfristige Ziel darin, das Familienunternehmen an Kyrie zu übergeben, sobald er sich entscheidet, sich vom Basketball zurückzuziehen. Shetellia ist davon überzeugt, dass Kyrie das Potenzial hat, zum Motor des Wandels in der Branche zu werden und seine Erfahrung zu nutzen, um neue Akteure beim Einstieg in das Feld zu unterstützen. Darüber hinaus besprach sie ihren Ansatz, Kyrie einen Schuhvertrag zu sichern, nachdem er seinen Nike-Vertrag verloren hatte. Anstatt sich mit einem herkömmlichen Vertrag mit minimalem Eigentumsanteil zufrieden zu geben, legten sie Wert auf kreative Kontrolle, Preisgestaltung, Qualität und Gerechtigkeit. Diese Entscheidung spiegelt ihren Wunsch wider, Eigentümer zu bleiben und einen erheblichen Anteil an Kyries zukünftigen Unternehmungen zu haben.

Neue Möglichkeiten schaffen: Sportler wagen sich nach ihrer Pensionierung auf neue Unternehmungen

Zusammenfassung: Ausscheidende Profisportler erkunden zunehmend vielfältige Wege, um ihre finanzielle Zukunft über ihre sportliche Karriere hinaus zu sichern. Kyrie Irving, ein NBA-Star, ergreift gemeinsam mit seinem Vater Drederick Irving und seiner Stiefmutter Shetellia Riley Irving proaktive Schritte, um seinen Karriereweg neu zu definieren. Shetellia, CEO von A11Even Sports und die einzige schwarze Agentin, die eine aktive NBA-Spielerin vertritt, gab während eines Interviews im Podcast „Earn Your Leisure“ Einblicke in ihre Reise als schwarze Frau in einem überwiegend von Männern dominierten Beruf. Mit Blick auf die Zukunft geht ihre Vision über Kyries Ruhestand hinaus. In den nächsten Jahren will Shetellia sein Kundenportfolio erweitern und Deals im Wert von 1 Milliarde US-Dollar verwalten. Darüber hinaus plant sie, das Familienunternehmen weiterzugeben, um sicherzustellen, dass Kyrie nach dem Ende seiner Basketballreise aktiv an der Entscheidungsfindung beteiligt wird. Shetellia glaubt, dass Kyrie das Potenzial hat, die Branche zu revolutionieren und als Katalysator für Veränderungen zu fungieren, was aufstrebenden Spielern zugute kommt, die in dieses Feld eintreten. Im selben Interview erzählte sie von ihrem Ansatz, Kyrie einen Schuhvertrag zu sichern, nachdem sein Nike-Vertrag ausgelaufen war. Anstatt einer herkömmlichen Vereinbarung zuzustimmen, legten sie Wert auf Elemente wie kreative Freiheit, wettbewerbsfähige Preise, erstklassige Qualität und erhebliche Kapitalbeteiligung. Durch die Konzentration auf diese Faktoren stellen sich Kyrie und sein Team eine Zukunft mit größerer Kontrolle über ihre Marke und einem größeren Anteil an dem potenziellen Wert vor, den sie generieren kann.