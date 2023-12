Tausende Einwohner Oregons wurden wegen unbezahlter Verkehrsverstöße begnadigt

In jüngster Zeit haben Tausende Einwohner Oregons nun die Möglichkeit, ihre Führerscheine wiederzuerlangen, die aufgrund unbezahlter Verkehrsverstöße entzogen wurden. Gouverneurin Tina Kotek hat einen Massengnadenbefehl erlassen und tritt damit in die Fußstapfen ihrer Vorgängerin, Gouverneurin Kate Brown, die vor einem Jahr über 8,000 Einwohner Oregons, die sich in einer ähnlichen Situation befanden, begnadigte.

Gemäß der Anordnung von Kotek wird mehr als 10,000 Personen, deren Führerschein allein aufgrund unbezahlter Bußgelder im Zusammenhang mit Verkehrsverstößen, wie z. B. Strafzetteln wegen Geschwindigkeitsüberschreitung, entzogen wurde, vergeben. Es ist wichtig zu beachten, dass dieser Erlass nicht für Personen gilt, deren Führerschein aufgrund schwerwiegenderer Verkehrsdelikte, wie beispielsweise Fahren unter Alkoholeinfluss, entzogen wurde.

In der Anordnung des Gouverneurs wird hervorgehoben, dass Browns Anordnung von 2022 nicht alle Personen umfasste, die die Vergebungskriterien erfüllten, und das Oregon Department of Motor Vehicles (DMV) hat seitdem die Berechtigungsliste aktualisiert. Um den Prozess zu erleichtern, wurden die Bezirksgerichte angewiesen, ihre Aufzeichnungen zu aktualisieren und das DMV unverzüglich über Personen zu benachrichtigen, die für die Wiedereinsetzung der Lizenz in Frage kommen. Nach der Benachrichtigung können sich berechtigte Personen an das DMV wenden und eine Gebühr von 75 US-Dollar zahlen, um ihre Fahrerlaubnis wiederzuerlangen.

Trotz Browns vorherigem Gnadenbefehl für 8,300 Menschen hatte bis November nur ein kleiner Teil von der Gelegenheit Gebrauch gemacht. Nach Angaben des Verkehrsministeriums von Oregon wurden weniger als 1,200 Lizenzen wieder eingeführt, während über 4,500 zur Wiedereinführung freigegeben wurden, die erforderlichen Schritte jedoch noch nicht eingeleitet wurden. Den verbleibenden 1,350 Personen wurde die Lizenz aufgrund von Verzögerungen bei der gerichtlichen Bestätigung ihrer Berechtigung zum DMV von Oregon immer noch ausgesetzt oder entzogen.

Für alle, die sich über ihre Berechtigung wundern: Die Durchführungsverordnung von Kotek enthält eine Liste der Personen, die für eine Wiedereinstellung in Frage kommen, ebenso wie die Anordnung von Brown. Darüber hinaus können Einzelpersonen das DMV unter 503-945-5000 kontaktieren oder auf das Online-Servicecenter der Agentur unter dmv2u.oregon.gov zugreifen, um festzustellen, ob sie qualifiziert sind.

Die unverhältnismäßigen Auswirkungen von schuldenbasierten Lizenzaussetzungen auf einkommensschwache Oregoner wurden vom Oregon Law Center geäußert. Solche Sperren können zu Schwierigkeiten bei der Erlangung oder Beibehaltung einer Anstellung führen und gleichzeitig die finanzielle Belastung des Einzelnen erhöhen, wenn ihm wegen Fahrens mit entzogenem Führerschein eine Geldstrafe auferlegt wird.

Ziel dieses jüngsten Gnadenbefehls ist es, Tausenden Einwohnern Oregons, die mit unbezahlten Bußgeldern wegen Verkehrsverstößen belastet sind, Erleichterung zu verschaffen und ihnen die Wiedererlangung ihres Führerscheins zu ermöglichen. Dadurch soll ihnen geholfen werden, die damit verbundenen Herausforderungen zu meistern und ihre Fahrerlaubnis wiederherzustellen.