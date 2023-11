Neuer Artikel: The Complexity of Game Awards-Nominierungen: Unveiling the Unseen Gems

Die Game Awards, moderiert von Geoff Keighley, gaben kürzlich ihre Nominierungen für die diesjährige Veranstaltung bekannt und stellen die besten Spiele des Jahres 2023 in den Mittelpunkt. Die Liste umfasst weithin anerkannte Titel wie Baldur's Gate 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und Resident Evil 4 Neuauflage. Allerdings haben viele begeisterte Spieler und Branchenbegeisterte ihre Bedenken hinsichtlich der übersehenen Spiele und der Komplexität des Auswahlprozesses geäußert.

Die Nominierungen für die Game Awards werden durch Stimmen von 120 Medienunternehmen auf der ganzen Welt ermittelt. Während dieser Ansatz darauf abzielt, eine umfassende Perspektive zu bieten, führt er unweigerlich dazu, dass bestimmte Spiele unter dem Radar verschwinden. Es ist wichtig zu bedenken, dass es praktisch unmöglich ist, jedes in einem bestimmten Jahr veröffentlichte Spiel zu spielen und zu bewerten. Zeitmangel hindert selbst die engagiertesten Spieler daran, alles zu erleben, was die Branche zu bieten hat.

Darüber hinaus können die Kategorien selbst für Verwirrung sorgen. Die Aufnahme von Titeln wie Dave The Diver, einem Produkt eines milliardenschweren Unternehmens, in die Kategorie „Bestes Indie-Spiel“ sorgt für Aufsehen. Das Vorhandensein von Kategorien wie „Bestes Indie-Debütspiel“ und „Games for Impact“ würdigt die Fülle außergewöhnlicher kleinerer Spiele, die oft Schwierigkeiten haben, mit den riesigen Blockbustern der großen Branchenakteure zu konkurrieren.

Auch die Grenzen zwischen den Genres verschwimmen, was die Kategorisierung zu einer anspruchsvollen Aufgabe macht. Spiele wie Final Fantasy XVI werfen mit ihrer Mischung aus Action- und RPG-Elementen die Frage auf, wo sie hingehören. Octopath Traveler II hingegen schien völlig übersehen worden zu sein. Darüber hinaus erhalten Spiele wie Armored Core VI, die sich mit weniger erforschten Themen wie Mechs und nuanciertem Storytelling befassen, manchmal nicht die Anerkennung, die sie verdienen.

Zweifellos haben viele Spieler ihre persönliche Liste zu Unrecht abgelehnter Spiele, die Anerkennung verdienen. Wir ermutigen die Leser, ihre Meinung in den Kommentaren unten mitzuteilen, und wir werden eine Zusammenfassung der überzeugendsten Fälle veröffentlichen. Die Nominierungen für die Game Awards sind nur die Spitze des Eisbergs und es gibt ein riesiges Meer an Spielerlebnissen, die darauf warten, entdeckt zu werden.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist der Zweck der The Game Awards?

Die Game Awards sind eine jährliche Veranstaltung, die herausragende Leistungen in der Videospielbranche würdigt. Es feiert die besten Spiele und ehrt die Entwickler, Künstler, Musiker und anderen kreativen Talente dahinter.

Wie werden die Nominierungen für die Game Awards ermittelt?

Die Nominierungen werden durch Stimmen eines Gremiums aus 120 Medienunternehmen weltweit entschieden. Jede Verkaufsstelle gibt ihre Auswahl ab und die Nominierungen werden auf der Grundlage dieser Stimmen gezählt.

Warum werden einige Spiele bei den Nominierungen übersehen?

Aufgrund der großen Anzahl an Spielen, die jedes Jahr veröffentlicht werden, ist es für die Wähler eine Herausforderung, jedes Spiel zu spielen und zu bewerten. Zeitmangel und persönliche Vorlieben führen zwangsläufig dazu, dass einige Spiele übersehen werden.

Welche Herausforderungen gibt es bei der Kategorisierung von Spielen für die Game Awards?

Die Kategorisierung kann schwierig sein, da Spiele oft die Grenzen zwischen den Genres verwischen. Bestimmte Spiele enthalten möglicherweise Elemente, die in mehrere Kategorien passen, sodass es schwierig ist, sie einer einzigen Kategorie zuzuordnen.

Wie können Gamer ihre Meinung zu den Nominierungen äußern?

Spieler können ihre Meinung äußern und sich für die Spiele einsetzen, die ihrer Meinung nach bei den Nominierungen zu Unrecht abgelehnt wurden, indem sie entsprechende Artikel oder Forumsdiskussionen kommentieren.