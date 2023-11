Die besten Handy-Angebote pünktlich zum Black Friday

By

Suchen Sie nach einem tollen Angebot für einen neuen Telefonplan? Bei Koodo, der Untermarke von Telus, sind Sie genau richtig. Da der Black Friday vor der Tür steht, bietet Koodo einige unglaubliche Rabatte, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Eines der herausragenden Angebote von Koodo ist der Plan, der satte 40 GB Daten für nur 40 US-Dollar bietet. Wenn Sie noch mehr Daten benötigen, gibt es einen Plan, der Ihnen 50 GB für nur 55 US-Dollar bietet. Und wenn Sie ein wirklich datenhungriger Benutzer sind, erhalten Sie mit dem 65-Dollar-Plan satte 60 GB. Aber das ist noch nicht alles – diese Pläne beinhalten auch drei Monate kostenloses Amazon Prime.

Zusätzlich zu den großzügigen Datenkontingenten bieten Koodos Pläne einige beeindruckende Vorteile. Mit jedem Plan genießen Sie unbegrenzte kanadaweite Minuten und Nachrichten für Text und Bilder. Sie erhalten außerdem Premium-Voicemail, unbegrenzte internationale SMS (aus Kanada), Rollover-Daten und ein unbegrenztes Paket für Ferngespräche. Es ist klar, dass Koodo alles daran setzt, seinen Kunden das bestmögliche Angebot zu bieten.

Und vergessen wir nicht die Telefone selbst. Koodo hat einige fantastische Angebote für beliebte Modelle. Wenn Sie sich für einen Tab Plus-Plan entscheiden, können Sie das Pixel 7 kostenlos erhalten. Dieses elegante Smartphone verfügt über 128 GB Speicher, perfekt für alle Ihre Fotos, Videos und Apps. Wenn Sie die Galaxy-Serie bevorzugen, können Sie das neueste Galaxy S23 FE für nur 5 US-Dollar im Monat erwerben. Und wenn Sie etwas Einzigartigeres suchen, ist das Z Flip 5 für 0 $ im Voraus im Rahmen eines Tab Plus-Plans bei einer monatlichen Zahlung von 30 $ erhältlich. Wenn Sie das kommende Pixel 8 im Auge haben, können Sie es mit einem Tab Plus-Plan für 0 US-Dollar im Voraus erwerben und zahlen zusätzlich zu Ihrem Plan nur 21.29 US-Dollar pro Monat.

Lassen Sie sich diese unglaublichen Angebote von Koodo nicht entgehen. Besuchen Sie die Website, um alle Angebote zu durchsuchen und den perfekten Tarif und das perfekte Telefon für Sie zu finden.

Häufigste Fragen

1. Kann ich zu Koodo wechseln, wenn ich derzeit bei einem anderen Anbieter bin?

Ja, Sie können zu Koodo wechseln, auch wenn Sie derzeit bei einem anderen Anbieter sind. Beachten Sie, dass mit dem Wechsel möglicherweise Gebühren oder Anforderungen verbunden sind. Wenden Sie sich daher am besten direkt an Koodo, um weitere Informationen zu erhalten.

2. Wie lange sind diese Angebote gültig?

Die konkrete Laufzeit dieser Angebote kann variieren, daher ist es ratsam, die Website von Koodo zu besuchen oder sich an den Kundendienst zu wenden, um die genauesten und aktuellsten Informationen zu erhalten.

3. Kann ich meine aktuelle Telefonnummer behalten, wenn ich zu Koodo wechsle?

Ja, normalerweise können Sie Ihre aktuelle Telefonnummer behalten, wenn Sie zu Koodo wechseln. Während des Anmeldevorgangs haben Sie die Möglichkeit, Ihre bestehende Rufnummer zu übertragen. Koodo führt Sie durch die notwendigen Schritte, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

4. Ist Amazon Prime kostenlos im Plan enthalten?

Ja, bestimmte Koodo-Pläne beinhalten drei Monate kostenloses Amazon Prime. Nach Ablauf des Aktionszeitraums können jedoch zusätzliche Kosten anfallen, wenn Sie sich für die Fortsetzung des Amazon Prime-Abonnements entscheiden. Lesen Sie sich am besten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen durch oder kontaktieren Sie Koodo für weitere Einzelheiten.

5. Sind diese Angebote in allen Regionen Kanadas verfügbar?

Die Telefonangebote von Koodo sind in der Regel landesweit verfügbar, es ist jedoch immer ratsam, die Website zu überprüfen oder sich an den Kundendienst zu wenden, um die Verfügbarkeit in Ihrer spezifischen Region zu bestätigen.