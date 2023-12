Das Center-Trio der LA Kings floriert in der neuen Saison

By

Zusammenfassung: Die LA Kings waren mit ihrem Center-Trio Anze Kopitar, Phillip Danault und Pierre-Luc Dubois erfolgreich und haben derzeit eine Bilanz von 15-4-3. Während die Leistung von Dubois im Vergleich zu den Erwartungen schwach war, hat Danault ihn bisher übertroffen. Die Tiefe des Teams auf der Mittelposition hat es auch anderen Spielern wie Quinton Byfield ermöglicht, in anderen Rollen hervorragende Leistungen zu erbringen. Mit einem starken Defensivsystem unter Trainer Todd McLellan haben die Kings einen möglichen Stanley-Cup-Titel im Visier.

In der abwechslungsreichen Landschaft der Mittelposition der LA Kings hat sich das Trio Anze Kopitar, Phillip Danault und Pierre-Luc Dubois als eine Kraft erwiesen, mit der man rechnen muss. Das Team kann derzeit eine beeindruckende Bilanz von 15 Siegen, 4 Niederlagen und 3 Niederlagen in der Verlängerung vorweisen, was den Erfolg, den es auf dem Eis erzielt hat, unterstreicht.

Kopitar ist weiterhin eine dominierende Kraft und führt das Team in der Eiszeit mit durchschnittlich 19 Minuten und 26 Sekunden pro Spiel an. Er hat sich auch zum Offensivführer des Teams entwickelt und in 21 Spielen 22 Punkte gesammelt, darunter 10 Tore und 11 Assists, mit einer bemerkenswerten Bewertung von +13.

Trotz der Ankunft von Dubois bleibt Danault der am zweithäufigsten genutzte Center im Team, mit durchschnittlich 17 Minuten und 21 Sekunden Eiszeit pro Spiel, eine Minute mehr als Dubois. Die Überraschung erwartet Sie, denn Danault hat Dubois hinsichtlich der Produktivität übertroffen und 15 Punkte gesammelt, Dubois dagegen 11. Wenn Dubois seine Leistung nicht bald steigert, könnte sein saftiger 8-Jahres-Vertrag über 68 Millionen US-Dollar zu einer Belastung für das Team werden.

Während das Center-Trio floriert, beträgt die begrenzte Eiszeit, die dem vierten Center, dem Veteranen Trevor Lewis, zur Verfügung steht, durchschnittlich nur 11 Minuten und 36 Sekunden pro Spiel. Darüber hinaus haben auch andere Spieler wie Blake Lizotte, Jaret Anderson-Dolan und Quinton Byfield ihr Können auf der Mittelposition unter Beweis gestellt.

Insbesondere Byfield hat glänzt, als er neben Kopitar und Adrian Kempe in der ersten Reihe spielte. Mit einer beeindruckenden Körpergröße von 6 m und einem Gewicht von 5 kg hat Byfield sein Talent mit 220 Punkten in 18 Spielen und einer Wertung von +22 unter Beweis gestellt. Seine Fortschritte erinnern daran, dass die Entwicklung von Spielern einige Zeit dauern kann, bis sie ihr volles Potenzial entfalten.

Mit Kopitar, Danault und Dubois auf der zentralen Position haben die LA Kings das Potenzial, hohe Ziele zu erreichen und sogar um ihren ersten Stanley-Cup-Titel seit 2014 zu kämpfen. Das Defensivsystem von Trainer Todd McLellan, ergänzt durch die offensive Feuerkraft des Teams, sorgt für eine beeindruckende und starke Leistung runde Einheit auf dem Eis. Im Verlauf der Saison werden alle Augen auf das Center-Trio der Kings gerichtet sein, das das Team weiterhin zum Erfolg führt.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Das Center-Trio der LA Kings floriert in der neuen Saison