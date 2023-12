Lassen Sie sich diesen spektakulären Meteorschauer heute Abend nicht entgehen

Zusammenfassung: Machen Sie sich heute Abend auf ein atemberaubendes Naturphänomen gefasst, wenn der Geminiden-Meteorschauer den Himmel über New Brunswick ziert. Der Amateurastronom Chris Curwin beschreibt ihn als den „König der Meteorschauer“, der beeindruckende 120 Meteore pro Stunde produziert. Die Show beginnt gegen 8:10 Uhr und wird um 3200:XNUMX Uhr sichtbarer und prominenter. Sie benötigen keine spezielle Ausrüstung, um dieses himmlische Spektakel zu genießen; Verlassen Sie sich einfach auf Ihr bloßes Auge. Curwin vergleicht das Erlebnis damit, zu beobachten, wie sich Schneeflocken Ihrer Windschutzscheibe nähern. Der Geminiden-Meteorschauer stammt aus dem Sternbild Zwillinge und wird durch Trümmer eines Asteroiden namens XNUMX Phaethon verursacht. Um das beste Seherlebnis zu erzielen, suchen Sie sich einen dunklen Bereich abseits der Stadtlichter und geben Sie Ihren Augen Zeit, sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Denken Sie daran, sich warm anzuziehen, wenn Sie sich auf dieses außergewöhnliche Ereignis vorbereiten.

Bereiten Sie sich heute Abend auf eine faszinierende Sternschnuppenschau vor

Schauen Sie heute Abend in den Himmel und lassen Sie sich von einem herrlichen Naturschauspiel verzaubern. Der Geminiden-Meteorschauer, bekannt als „Monarch der Meteorschauer“, wird den Himmel über New Brunswick erstrahlen lassen. Dieses Himmelsphänomen wird voraussichtlich ein atemberaubendes Schauspiel von 120 Meteoren pro Stunde hervorrufen. Mit fortschreitender Nacht steigen die Meteore höher in den Himmel und erreichen gegen 10 Uhr ihren Höhepunkt. Machen Sie sich keine Sorgen über die Anschaffung einer ausgefallenen Ausrüstung oder die Suche nach einem bestimmten Ort, an dem Sie dieses faszinierende Schauspiel miterleben können. Alles, was Sie brauchen, sind Ihre eigenen Augen. Stellen Sie sich den wunderschönen Anblick von Schneeflocken vor, die sich Ihrer Windschutzscheibe nähern und eine Spur des Staunens hinterlassen. Diese phänomenalen Meteore entstehen im Sternbild Zwillinge und stammen aus den Trümmern eines sechs Kilometer großen Asteroiden namens 3200 Phaethon. Um das beste Erlebnis zu erzielen, verlassen Sie die Lichter der Stadt und genießen Sie die atemberaubende Weite oben in vollen Zügen. Geben Sie Ihren Augen Zeit, sich an die Dunkelheit zu gewöhnen, und bereiten Sie so die Bühne für eine unvergessliche Nacht. Vergessen Sie nicht, sich einzupacken, um in der kühlen Winterluft warm zu bleiben. Obwohl heute Nacht der Höhepunkt des Meteoritenschauers erreicht ist, haben Sie noch einige Tage lang die Möglichkeit, dieses himmlische Schauspiel zu beobachten. Wenn die Wetterbedingungen heute Nacht nicht ideal sind, verlieren Sie nicht die Hoffnung; Morgen Abend könnte der Himmel für dieses außergewöhnliche Spektakel klarer sein.