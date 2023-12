Der frühere Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, gibt seinen Rücktritt bekannt

In einer überraschenden Ankündigung hat der ehemalige Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy angekündigt, dass er Ende dieses Monats aus dem Kongress ausscheiden wird. McCarthy, der im Oktober von seiner Führungsrolle verdrängt wurde, erklärte in einem Leitartikel für das Wall Street Journal: „Ich habe beschlossen, das Repräsentantenhaus Ende dieses Jahres zu verlassen, um Amerika auf neue Weise zu dienen.“ Obwohl McCarthy nicht näher erläuterte, was diese neuen Wege mit sich bringen würden, brachte er seine Überzeugung zum Ausdruck, dass seine Arbeit erst am Anfang stehe.

McCarthys Entscheidung, den Kongress zu verlassen, erfolgt vor dem Hintergrund einer zunehmenden Polarisierung, die es für die gesetzgebende Körperschaft immer schwieriger macht, effektiv zu funktionieren. Er schließt sich einer wachsenden Liste ausscheidender Mitglieder an, darunter der Abgeordnete Patrick McHenry, der am Tag zuvor ebenfalls seinen Rücktritt aus dem Kongress angekündigt hatte.

Der Abgang von McCarthy verringert die ohnehin schon knappe Mehrheit der Republikaner weiter, die durch den Ausschluss des Abgeordneten George Santos geschwächt wurde. Da die Republikaner derzeit über 220 Sitze und die Demokraten über 213 Sitze verfügen, ist die bevorstehende Sonderwahl für Santos‘ Sitz am 13. Februar jetzt von noch größerer Bedeutung. Dem Cook Political Report zufolge gilt der Bezirk als eine Katastrophe.

Da McCarthy den zuverlässig roten 20. Bezirk Kaliforniens vertritt, wird sein Rücktritt möglicherweise nicht so große Auswirkungen auf die Machtverhältnisse im Kongress haben, wie manche vielleicht erwarten. Sein Abgang hat jedoch Fragen über die Zukunft der Republikanischen Partei und die Herausforderungen aufgeworfen, vor denen sie stehen wird, um wieder Fuß zu fassen.

McCarthys Entscheidung, den Kongress zu verlassen, hat gemischte Reaktionen hervorgerufen. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, gratulierte McCarthy zu seiner Karriere im Militärdienst, trotz ihrer politischen Differenzen. Unterdessen verglich der Abgeordnete Tom Cole McCarthys Abgang mit dem Verlust von „Michael Jordan“ und betonte den Einfluss und die Wirkung seiner Führung.

Wenn McCarthy zurücktritt, wird die Republikanische Partei vor der Aufgabe stehen, eine neue Führung zu finden und sich in einer zunehmend polarisierten politischen Landschaft zurechtzufinden.