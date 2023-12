Kevin McCarthy tritt aus dem Kongress zurück

By

Der frühere Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, hat seinen Rücktritt vom Kongress angekündigt, der Ende dieses Jahres wirksam werden soll. McCarthy, der vor zwei Monaten mit einem beispiellosen Sturz aus dem Amt des Sprechers konfrontiert war, wird von seinem Amt zurücktreten und damit die knappe Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus weiter schwächen. Abhängig von den Ergebnissen der bevorstehenden Sonderwahlen im Jahr 2024 könnte der Vorsprung der Republikanischen Partei weiter schrumpfen.

In einem im Wall Street Journal veröffentlichten Leitartikel hob McCarthy seine Leistungen während seiner 17-jährigen Amtszeit hervor und äußerte kein Bedauern über seine Amtszeit. Obwohl McCarthy nach nur neun Monaten als Sprecher abgesetzt wurde, blieb er standhaft in seiner Entscheidungsfindung, auch wenn diese im Widerspruch zu den Forderungen der rechten Flanke innerhalb der Partei stand. Er betonte, wie wichtig es sei, Ergebnisse für das amerikanische Volk zu liefern, und betonte, dass dieser Grundsatz in Washington nicht aus der Mode kommen dürfe.

Um McCarthys Verdienste zu würdigen, planen die Republikaner im Repräsentantenhaus eine Party zu seinen Ehren, unabhängig von seiner öffentlichen Ankündigung. Die Feierlichkeiten wurden in der Erwartung ins Leben gerufen, dass McCarthy sich nicht wieder zur Wahl stellen würde, und dienten als Dank und Abschied von ihm.

Allerdings verlief McCarthys Abgang nicht ohne Kontroversen. Er hat sich innerhalb der GOP-Konferenz des Repräsentantenhauses Feinde gemacht, darunter den Abgeordneten von Florida, Matt Gaetz, der die Gelegenheit nutzte, um für ein Video zu werben, in dem es um McCarthys Sturz ging. Obwohl der Mehrheitsführer Steve Scalise gute Wünsche für seinen langjährigen Kollegen äußerte, erkannte er den persönlichen Charakter von McCarthys Entscheidung an und erkannte die Herausforderungen an, ein ehemaliger Sprecher zu sein.

Wenn McCarthy seine Amtszeit im Kongress beendet, muss sich die Republikanische Partei mit einer kleineren Mehrheit in der politischen Landschaft zurechtfinden. Der Abgang von McCarthy und das Ergebnis künftiger Wahlen werden die Dynamik der künftigen GOP-Konferenz im Repräsentantenhaus maßgeblich beeinflussen.