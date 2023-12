By

Die republikanischen Führer Georgiens haben einen Plan vorgelegt, um eine geplante Senkung des Einkommensteuersatzes des Staates voranzutreiben. Der Vorschlag, der von Gouverneur Brian Kemp, Vizegouverneur Burt Jones und dem Sprecher des Repräsentantenhauses Jon Burns unterstützt wird, zielt darauf ab, ab dem 5.39. Januar 1 einen pauschalen Einkommensteuersatz von 2024 % zu schaffen. Das Office of Planning and Budget schätzt, dass dieser Schritt Einsparungen ermöglichen könnte Die Steuerzahler in Georgia belaufen sich im Kalenderjahr 1.1 auf etwa 2024 Milliarden US-Dollar.

Durch die Beschleunigung der Einkommensteuersenkung will die Landesregierung die Regierungsführung rationalisieren und den Steuerzahlern ihr hart verdientes Geld zurückgeben. Diese Beschleunigung der Steuersenkung folgt auf die kürzliche Wiedereinführung der staatlichen Benzinsteuer, die von Gouverneur Kemp vorübergehend ausgesetzt worden war.

Derzeit besteht das Einkommensteuersystem Georgiens aus verschiedenen Stufen, wobei der Höchstsatz von 5.75 % für Erwerbseinkommen über 7,000 US-Dollar pro Jahr gilt. Der bestehende Plan, der am 1. Januar 2022 in Kraft treten soll, sieht einen pauschalen Einkommensteuersatz von 5.49 % vor. Dem Gesetz von 2022 zufolge soll der Steuersatz um 0.1 % pro Jahr sinken, bis er bis 4.99 2029 % erreicht. Da die Steuereinnahmen des Staates jedoch voraussichtlich die Erwartungen übertreffen werden, beabsichtigen Gouverneur Kemp und die Gesetzgeber, im Jahr 5.39 einen Steuersatz von 2024 % einzuführen stattdessen. Diese Änderung würde gesetzgeberische Maßnahmen in der kommenden regulären Sitzungsperiode erfordern, aber der Gesetzgeber hat die Möglichkeit, eine rückwirkende Steuersenkung bis zum 1. Januar 2024 zu genehmigen.

Die Gesamtsenkung auf 5.39 % dürfte die staatlichen Steuereinnahmen um schätzungsweise 1.1 Milliarden US-Dollar verringern. Es ist zu beachten, dass diese Kürzung größer ausfällt als die ursprünglich geplante Kürzung, die voraussichtlich 450 Millionen US-Dollar kosten würde. Neben der Senkung des Steuersatzes umfassen die vorgeschlagenen Änderungen auch eine Erhöhung des Standardfreibetrags und die Möglichkeit für Steuerzahler, 3,000 US-Dollar für jedes Kind oder jede unterhaltsberechtigte Person abzuziehen.

Während einige Republikaner die vollständige Abschaffung der Einkommenssteuer anstreben, hoffen andere, den Einkommenssteuersatz weiter zu senken, indem sie Steuererleichterungen überdenken. Ein gesetzgebendes Gremium prüft derzeit Steuererleichterungen und wird voraussichtlich in naher Zukunft Empfehlungen veröffentlichen.

Insgesamt spiegelt die von den Staats- und Regierungschefs Georgiens vorgeschlagene beschleunigte Einkommensteuersenkung ihr Engagement für eine konservative Haushaltsführung wider und stellt sicher, dass die starke Wirtschaft des Staates seinen Einwohnern zugute kommt. Der Plan stellt einen Schritt dar, ihre Versprechen zu erfüllen und mehr Geld in die Taschen der Georgier zu stecken.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Die Staats- und Regierungschefs von Georgia schlagen eine beschleunigte Senkung der Einkommenssteuer vor