Kindheitserinnerungen auf einer Milchfarm in Wisconsin

Als ich auf einer Milchfarm im Nordosten von Wisconsin aufwuchs, hatte ich jede Menge einzigartige Erfahrungen. Eine meiner schönsten Erinnerungen ist, dass ich als Achtjähriger den Truthähnen gesungen habe. Auch wenn es ungewöhnlich klingt, war es ein geschätzter Zeitvertreib von mir.

Unsere Farm liegt an der Cheese Factory Road und war Teil einer langjährigen Landwirtschaftstradition in Wisconsin. Obwohl es sich um einen bescheidenen, 180 Hektar großen Betrieb handelte, blühten kleine Familienbetriebe wie der unsere damals auf. Es war eine Zeit, in der harte Arbeit und endlose Möglichkeiten die Norm waren.

Zu meinen Aufgaben auf dem Bauernhof gehörte die Betreuung der Truthähne und Gänse. Während sie in Ställen lebten, um sie vor Raubtieren zu schützen, meinte mein Vater, dass sie etwas beaufsichtigte Freiheit haben sollten. Also ließ ich sie täglich los und benutzte einen Stock als mein provisorisches Mikrofon. Ich sang ihnen vor und glaubte, dass mich diese Praxis auf eine zukünftige Gesangskarriere vorbereiten würde.

Wenn ich heute an diese Tage zurückdenke, wird mir klar, dass meine Kindheit auf dem Bauernhof mich in mehr als einer Hinsicht geprägt hat. Es lehrte mich den Wert harter Arbeit, die Freude an der Verbindung mit der Natur und die Bedeutung von Familientraditionen. Als ich inmitten von Feldern, Kühen und Scheunen aufwuchs, entwickelte ich eine tiefe Wertschätzung für das Land und ein Verantwortungsgefühl ihm gegenüber.

Obwohl sich die Landschaft der Landwirtschaft seitdem erheblich verändert hat und größere Industriebetriebe Vorrang hatten, haben die Erinnerungen an unseren kleinen Familienbetrieb weiterhin einen besonderen Platz in meinem Herzen. Es war eine Zeit der Einfachheit, der Gemeinschaft und der unzerbrechlichen Bindung zwischen Mensch und Tier.

Wenn ich auf meine Kindheit auf der Milchfarm in Wisconsin zurückblicke, bin ich dankbar für die einzigartigen Erfahrungen und Erinnerungen, die mich zu der Person gemacht haben, die ich heute bin.