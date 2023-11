Grundlegendes zu dynamischen Windows-Updates: Verbesserung der Einrichtung und Wiederherstellung des Betriebssystems

By

Microsoft hat kürzlich im November die Patch-Tuesday-Updates für Windows 10 und Windows 11 eingeführt. Auch wenn diese Nachricht nicht überraschend ist, steckt dahinter mehr als nur regelmäßige Updates. Der Technologieriese hat außerdem ein neues dynamisches Update zur Verbesserung der Setup-Dateien von Windows 11 23H2 eingeführt, das auch für Version 22H2 gilt. Ziel dieses Updates ist es, die Ebene der Kernsystemdateien zu verbessern und so ein nahtloses Erlebnis zu gewährleisten.

Darüber hinaus werden sich Benutzer freuen zu erfahren, dass auch ein dynamisches Update für Windows Recovery Environment (WinRE) veröffentlicht wurde. Konkret zielt dieses Update auf Windows 11 Version 21H2 ab. Obwohl Version 21H2 aufgrund des Endes des Supports keine Patch-Dienstags mehr erhält, wird Microsoft weiterhin dynamische Updates für WinRE bereitstellen. Dies ist im Falle von Funktionsaktualisierungsfehlern von entscheidender Bedeutung, da das verbesserte WinRE den Wiederherstellungsprozess unterstützt.

Was genau sind dynamische Updates? Laut der Erklärung von Microsoft in einem Tech-Community-Blogbeitrag zu dynamischen Windows 10-Updates bestehen diese Updates aus verschiedenen Komponenten und dienen während der Installations- und Wiederherstellungsprozesse mehreren Zwecken.

Zu den dynamischen Updates gehören:

1. Setup-Updates: Diese Updates konzentrieren sich auf Korrekturen an Setup-Binärdateien und -Dateien, die während Funktionsupdates verwendet werden.

2. Sichere Betriebssystem-Updates: Aktualisierungen der „sicheren Betriebssystem“-Komponente, die für die Aktualisierung der Windows-Wiederherstellungsumgebung (WinRE) verantwortlich ist.

3. Wartungsstapel-Updates: Notwendige Korrekturen zur Behebung etwaiger Wartungsstapelprobleme, um einen reibungslosen Funktionsaktualisierungsprozess sicherzustellen.

4. Neuestes kumulatives Update: Installation des neuesten kumulativen Qualitätsupdates.

5. Treiberaktualisierungen: Aktuelle Treiber von Herstellern, die speziell für dynamische Updates vorgesehen sind.

Zusätzlich zu den oben genannten Updates behält Dynamic Update auch den Inhalt von Language Pack (LP) und Features on Demand (FODs) bei. Dadurch wird sichergestellt, dass Benutzern nach Abschluss des Updates alle erforderlichen Komponenten zur Verfügung stehen.

Das neueste Update, KB5033288, finden Sie auf der Microsoft Update Catalog-Website. Seien Sie jedoch versichert, dass das Update automatisch installiert wird, sodass kein manueller Eingriff erforderlich ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die jüngsten dynamischen Updates von Microsoft für Windows 10 und Windows 11 nicht nur den gesamten Einrichtungsprozess verbessern, sondern auch ein Sicherheitsnetz für die Wiederherstellung im Falle eines Funktionsupdatefehlers bieten. Diese Updates beziehen sich auf verschiedene kritische Komponenten und sorgen für ein reibungsloses und zuverlässiges Betriebssystemerlebnis.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was sind dynamische Updates in Windows?

A: Dynamische Updates sind eine Reihe von Updates, die den Einrichtungsprozess des Betriebssystems und die Wiederherstellung im Falle von Funktionsupdate-Fehlern verbessern. Zu diesen Updates gehören Korrekturen an Setup-Dateien, Aktualisierungen der Windows-Wiederherstellungsumgebung (WinRE), Wartungsstapel-Korrekturen, die Installation des neuesten kumulativen Qualitätsupdates und aktuelle Treiber.

F: Muss ich das neueste dynamische Update manuell installieren?

A: Nein, das dynamische Update sollte automatisch installiert werden. Wenn Sie es jedoch manuell installieren möchten, finden Sie das neueste Update, z. B. KB5033288, auf der Microsoft Update Catalog-Website.

F: Was passiert mit Sprachpaketen und Funktionen während des Aktualisierungsprozesses?

A: Der Inhalt von Sprachpaketen (LPs) und Features on Demand (FODs) bleibt während des Updates erhalten. Dadurch wird sichergestellt, dass Benutzern diese wesentlichen Komponenten nach Abschluss des Updates zur Verfügung stehen.

F: Kann ich dynamische Updates für eine nicht unterstützte Windows-Version erhalten?

A: Während nicht unterstützte Versionen möglicherweise keine Patch-Dienstags oder regulären Updates mehr erhalten, stellt Microsoft möglicherweise dennoch dynamische Updates für kritische Komponenten wie die Windows-Wiederherstellungsumgebung (WinRE) bereit, um Wiederherstellungsfunktionen sicherzustellen.