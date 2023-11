Eine aufregende neue Erweiterung für Tales of Arise: Beyond the Dawn

Bandai Namco Entertainment hat die bevorstehende Veröffentlichung von „Beyond the Dawn“ angekündigt, einer Erweiterung für das beliebte Rollenspiel Tales of Arise. Die Erweiterung soll am 9. November erscheinen und über 20 Stunden neue Inhalte einführen, darunter Quests, Dungeons und Bosskämpfe. Fans können sich auf ein erweitertes Spielerlebnis freuen, das ein Jahr nach den Ereignissen des Originalspiels stattfindet.

Zusätzlich zu dem spannenden neuen Abenteuer hat Bandai Namco auch bekannt gegeben, dass Kankaku Piero (Kankaku Pierrot) den neuen Titelsong für die Erweiterung mit dem Titel „We Still“ liefern wird. Kankaku Piero hat zuvor den Titelsong „Hibana“ für das Originalspiel „Tales of Arise“ beigesteuert. Um den Fans einen Vorgeschmack auf das Kommende zu geben, hat das Unternehmen einen fesselnden Musikvideo-Trailer gestreamt, der [hier](https://youtube.com/watch?v=oRYHQml4JWI&si=W1NDaKpRL3851WxF) angesehen werden kann.

Die Erweiterung wird für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC über Steam verfügbar sein. Die Spieler haben die Möglichkeit, eine Welt zu erkunden, die sowohl vertraut als auch weiterentwickelt ist, mit neuen Herausforderungen und einer fesselnden Handlung, die Alphen und seiner Gruppe folgt, während sie sich durch die Komplexität bewegen, von einigen als Helden verehrt und von anderen als Zerstörer verabscheut zu werden.

FAQ

F: Was ist der Veröffentlichungstermin für die Erweiterung Tales of Arise – Beyond the Dawn?

A: Die Erweiterung erscheint am 9. November für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC über Steam.

F: Was können Spieler von der Erweiterung erwarten?

A: Die Erweiterung bietet mehr als 20 Stunden neuen Inhalt, darunter Quests, Dungeons und Bosskämpfe.

F: Wer liefert den Titelsong für die Erweiterung?

A: Kankaku Piero (Kankaku Pierrot) wird den neuen Titelsong mit dem Titel „We Still“ singen.

F: Können wir einen ersten Blick auf die Erweiterung werfen?

A: Ja, Bandai Namco hat einen Musikvideotrailer für die Erweiterung veröffentlicht, der [hier](https://youtube.com/watch?v=oRYHQml4JWI&si=W1NDaKpRL3851WxF) angesehen werden kann.